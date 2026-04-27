Curro Vázquez recoge en el Senado el Premio Nacional de Tauromaquia alternativo

Curro Vázquez, en el centro, acompañado por el presidente del Senado, Pedro Rollán, a la izquierda, y el de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín.

Pedro Rollán, presidente de la Cámara Alta, afirma que “este es el refugio del mundo del toro” tras la supresión del galardón por el Ministerio de Cultura

El presidente del Senado, Pedro Rollán, que este lunes le ha hecho entrega al diestro Curro Vázquez del Premio Nacional de la Tauromaquia, ha afirmado que la Cámara Alta es actualmente “refugio del mundo del toro y donde se aprobó la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.

En un acto al que han asistido el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, y responsables de las nueve comunidades impulsoras del premio (Andalucía, Cantabria, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y la ciudad de Melilla) Rollán ha subrayado que este premio reconoce, por unanimidad, la labor del veterano torero de Linares (Jaén) de 73 años, en el festival del pasado 12 de octubre en la plaza de Las Ventas.

Rollán, que ha recordado que el premio -que está dotado con 30.000 euros, la misma cuantía que los Premios Nacionales de Cultura- surge de la colaboración con la Fundación Toro de Lidia y a raíz de “la decisión unilateral del Ministerio de Cultura de suprimir el galardón en 2024″, ha remarcado que Curro Vázquez es “una figura de admiración” y ha dicho que el jurado ha valorado las 82 corridas lidiadas en Las Ventas y la capacidad del diestro para ser “puente de generaciones”.

Por su parte, Curro Vázquez ha repasado su larga trayectoria y ha trasladado su admiración, desde niño, a los toreros de otras generaciones. Vázquez ha agradecido a Rollán y al presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, la distinción recibida: “Hoy es de los días más felices de mi vida”, afirmó.

En un discurso en el antiguo salón de sesiones, Vázquez, que actualmente sigue ligado al mundo del toro como apoderado de un novillero mexicano, ha dicho que él no corrige a los toreros, pero les habla para que aprendan de otros: “Se puede aprender de todos, hasta de un novillero, y los banderilleros me han enseñado mucho”. Vázquez ha añadido que el público que va hoy a los toros “es muy joven, mucho más que hace unos años”, y que la tauromaquia tiene unos valores que no encuentra en otras profesiones: “La ilusión, la pasión, la valentía, pero la más importante es la tradición y, aunque no quieran, no deben olvidar que es cultura”.

Uno de los toreros que más cerca han tenido a Curro Vázquez durante su carrera es el matador de toros Pablo Aguado, quien ha tenido unas palabras de reconocimiento hacia uno de sus mayores valedores: “Que este reconocimiento tenga lugar en el Senado no es casualidad. Aquí confluyen todas las culturas, y la tauromaquia es una de las mejores expresiones de ello”, afirmó. Sobre Curro Vázquez, destacó “la categoría derrochada dentro y fuera de la plaza, una autoridad ética ante la que todos nos detenemos: Curro Vázquez es torero de toreros”.

Al acto han asistido consejeros de Cultura, Turismo y Medio Ambiente de las comunidades impulsoras, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, senadores y los toreros José Ortega Cano, Pablo Aguado, Alejandro Talavante y Ginés Marín, entre otros.

Mientras se celebraba el acto de entrega, activistas de la organización People forthe Ethical Treatment of Animals (PETA) han representado en las puertas del Senado una performance en la que cuatro personas simulaban ser toros asesinados cubiertos de pintura roja a modo de sangre y reposaban a los pies de un trofeo de cartón donde puede leerse: “Premio a la vergüenza nacional”, y un lema por la “Abolición de la tauromaquia”. En declaraciones a Efe, la portavoz de PETA, Daniela Hernández, ha explicado que la presencia de los activistas tiene como fin pedir a las autoridades que dejen de sostener “una industria cruel y arcaica, que tiene en contra a la mayoría de los españoles”.