Xavier Lozano y la historia detrás de la ‘flauta silla’ de Amaia: “Vinieron a verme y lo hizo bastante bien”

La navarra es la protagonista del último Tiny Desk de NPR, un concierto en YouTube en el que mostró al mundo un curioso instrumento que esconde su secreto en Galicia

Rodeada de su grupo de músicos que la acompañaban en la percusión, a la guitarra y al violín, Amaia también mostró este jueves en el Tiny Desk de NPR sus habilidades como instrumentista. Fue la imagen más comentada de los 22 minutos que duró este concierto: la navarra haciendo sonar una una silla plegable como una flauta para la introducción de Nanai, una de las seis canciones que interpretó en directo. Después sonaron C’est la vie, Zorongo, Auxiliar, Giratutto y Yamaguchi.

El polinstrumentista catalán Xavier Lozano es el culpable de la ‘flauta silla’ de Amaia. “Me llamó su hermano. Estaban muy sorprendidos con lo que hacía y les apetecía que ella tocase alguno de mis instrumentos en el Tiny Desk. Vinieron a verme a Badalona, tocó la silla y lo hizo bastante bien. Yo dudé, no la tocó como yo, que llevo muchos años, pero es de una familia de músicos y siempre ha estado rodeada de instrumentos”, explica a EL PAÍS.

Este artista es capaz de hacer música casi con cualquier cosa. Dice que empezó con la muleta de su abuelo. “La miré y me di cuenta de que era un tubo con agujeros y que se podía tocar como una flauta. La toqué y me sonó como siempre, bastante afinada”, relata. Pensó lo mismo de una pata de una silla: aunque no tuviese agujeros, se los podía hacer él. El detonante de un mundo de objetos que podía agujerear.

Cuenta que le diseñó una silla especial para este concierto con los agujeros que necesitaba para esta canción, para que le resultase más sencillo interpretarla: “Es fácil tocarla un poco, es díficil hacerlo muy bien, pero si eres flautista tienes muchos puntos, partes de arriba”. Lozano insiste que había más propuestas sobre la mesa, como un taburete, una lámpara o un bastón pero la silla fascinó a los hermanos. Una vez hecha, asegura que Amaia estuvo practicando y que le envío varios vídeos para que valorase cómo la utilizaba: “Es como si hubiese apadrinado su idea. Dijo que era una invención mía, no es apropiación de ideas. El día 1 me la devuelve. Es todo de buen rollo”.

Su magia puede hacer que salga música de una valla de obra, de una escoba, de una escalera, de una rueda, de una regadera o de un ladrillo. Siendo capaz de convertir todas estas cosas en flautas. “Me encantan las flautas del mundo y empecé a tocarlas cuando nadie las tocaba”, insistía recientemente en TV3. En su cuenta de Instagram afirma que “vive del aire”, porque sí, su música brota del aire y de cualquier objeto que permita jugar con él y que termina siendo un instrumiento de viento más.

Lozano también ostenta un cargo muy especial porque dirige desde hace dos años la Real Banda de Cadeiras Encartables, una formación musical muy curiosa en la que las sillas plegables no solo suenan, si no que son las protagonistas: “Como vivo en Galicia pensé que tenía que hacer algo especial para aquí. En realidad la pata de la silla es como una flauta normal con seis agujeros”, afirma. El artista también ha llevado su arte a través de su concierto participativo Quotidiàfons, donde toca los instrumentos de viento que se construye él mismo. Lleva años de gira por Cataluña y también por ciudades de otros países. Además, ofrece conciertos en solitario y forma parte de un trío, Bufa&Sons.

La formación clásica y de música para copla que tiene Xavi Lozano (toca el saxo, el tible y las flautas de bambú), le llevó a apasionarse por los instrumentos de viento. En sus más de 20 años de carrera, ha interpretado todo tipo de música, desde la tradicional hasta la experimental, pasando por la clásica y las fusiones de todo tipo.

Amaia no ha sido la primera que se ha atrevido con la silla. Fetén Fetén hizo lo mismo hace años cuando revisó su Jota del Wasabi y la interpretó con una silla de camping, obra de Xavi Lozano que él mismo les regaló: “Son súper queridos por mí, siempre me mencionan, los tengo como referentes”. Este dúo de Burgos formado por Diego Galaz y Jorge Arribas suele utilizar instrumentos convencionales junto a instrumentos insólitos hechos con objetos cotidianos y reciclados y entre los dos saben tocar unos 30 distintos.