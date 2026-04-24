Miss Caffeina en los conciertos de EL PAÍS: “Hemos ampliado los horizontes de una cierta masculinidad en el indie”

¿Cuánto dura un duelo? La respuesta dependerá de a quién le preguntes. Para Miss Caffeina, no tiene un tiempo ni un orden exactos. Todas las fases están recogidas en Buenasuerte, su último trabajo, en el que la banda se desnuda para transitar el dolor. El pasado lunes 20 de abril, el grupo estuvo en los Encuentros EL PAÍS para charlar sobre su nuevo disco y su gira por España, en una conversación moderada por la periodista de Cadena SER, Laura Piñero. Ya puedes ver en vídeo la entrevista y la actuación en directo que ofrecieron los músicos. Los Encuentros EL PAÍS forman parte del programa de fidelización para suscriptores EL PAÍS+.

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Buenasuerte nace de los procesos de duelo de Alberto Jiménez (voz) y Sergio Sastre (teclados, guitarra y sintetizador). Aunque sus sentimientos partían de lugares distintos, juntos han escrito las letras de un disco catártico. Con la perspectiva del tiempo, reconocieron que ahora es “como ver una foto del pasado”, con la que el público se siente identificado. Argumento de mierda fue la canción que marcó el tono del disco y la más conceptual. Después llegaron otras como Intemperie o Debería estar brillando. Lejos de las metáforas de sus primeros años, en estas canciones las letras son explícitas, aliñadas con la “ironía marca de la casa” de la banda. ¿Les produce pudor exponerse así? Jiménez, que ya se expresó en un post de Instagram sobre el tema, explicó: “Siempre da miedo. Al principio hablábamos mucho con metáforas, pero en este disco las letras cuentan una historia muy clara y eso ha hecho que la gente se pueda identificar muy fácilmente”.

02:20 Miss Caffeina - 'Que seas feliz' El grupo Miss Caffeina durante su encuentro con los suscriptores de EL PAÍS, en Madrid Foto: Inma Flores

Bailar con el dolor

En una sociedad hiperproductiva sin margen para explorar las emociones, Sastre reconoció que un duelo “es como hablar a través de una grieta”. “Somos una generación que no habla demasiado de sus problemas. Muchas veces nos negamos esa conversación con nosotros mismos y es una conversación interna imprescindible”, añadió. Para Jiménez, además, “el enfado es un sentimiento que hay que transitar. Hablamos de la ruptura de una forma aislada, pero entran muchas cosas en juego, como tu educación, expectativas o cultura”, sostuvo.

El traje sonoro del álbum brilla con la producción de Pablo Rouss, productor de Belén Aguilera, Recycled J o Hens y ganador de dos Latin Grammy. Antonio Poza, bajista de la banda, reveló que se sintieron fascinados por su “energía joven” y que “todo fluyó muy bien en el estudio”. Además del sonido electropop característico del grupo, en Buenasuerte la voz de Jiménez cobra un protagonismo especial: “La producción del disco está orientada a la voz, está muy presente y bien producida. Ha sido la primera vez que me han propuesto cantar de formas diferentes. La voz es un instrumento que no paras de descubrir”, apuntó.

Nunca hemos encajado en lo que se supone que debería ser un grupo indie, ni tampoco en un grupo pop Alberto Jiménez, vocalista de Miss Caffeina

El grupo lleva más de quince años sobre los escenarios. Se conocieron en un foro de internet dedicado a la banda de rock Buenas Noches Rose, de cuya canción extrajeron el nombre de Miss Caffeina. Primero fue la música y, después, la amistad. Hoy son uno de los grupos con una de las carreras más estables del panorama nacional, “una trayectoria basada en canciones” difícil de clasificar: “Nunca hemos encajado en lo que se supone que debería ser un grupo indie, ni tampoco en un grupo pop”, señaló Jiménez. Se mueven en el umbral. Fueron también los primeros en preocuparse por cuestiones como el vestuario, razón por la que sintieron que, a veces, no les tomaban en serio: “Hemos ampliado los horizontes de una cierta masculinidad. No por nada, solo por ser el único gay reconocido en el indie durante muchos años”, reveló Jiménez.

La canción Reina, del disco Oh Long Johnson (2019, Warner Music), marcó un hito en su carrera. El tema, que relata el acoso escolar que el cantante sufrió en su infancia, conectó con muchas familias que estaban pasando por situaciones similares. Jiménez confesó que estuvo años sin poder pasar por la puerta de su colegio. Hace un tiempo, sin embargo, sus profesoras le enviaron un vídeo en el que todos los niños coreaban el tema por los pasillos: “Ese es el verdadero éxito”, afirmó.

La banda surfea los nuevos tiempos en la industria. Se llevan bien con las redes sociales e incluso las disfrutan, aunque nunca harán nada impostado, como “los bailes de TikTok”, bromearon. Aseguraron que es un “milagro” seguir viviendo de la música y, como Sole Giménez, a la que la presentadora hizo referencia durante la entrevista, se definieron como “supervivientes”.

El próximo 25 de junio ofrecerán un concierto en el Parque Enrique Tierno Galván, dentro del festival Alma Occident Madrid, donde desplegarán toda la puesta en escena que han preparado para el show en el mejor de los contextos: al aire libre y con el equipo al completo, incluidos los bailarines. Durante lo que queda de año, llevarán su Buenasuerte Tour a los festivales de toda España. El encuentro terminó con la interpretación en acústico de Que seas feliz, canción que cierra el disco. A pesar de todo, Miss Caffeina sigue creyendo en el amor.

Miss Caffeina ha sido el último grupo protagonista de los Encuentros EL PAÍS. Cada mes, artistas destacados del panorama nacional charlan con los lectores en encuentros únicos con actuación en directo. Por ser suscriptor de EL PAÍS, tendrás acceso a encuentros como este y a muchas más experiencias exclusivas. Empieza a disfrutar en la web de EL PAÍS+.