Haifaa al-Mansour, cineasta de Arabia Saudí: “Me sirvo del género policiaco para mostrar la sociedad de mi país”

Unidentified, Sin identificar, la nueva película de la cineasta de Arabia Saudí Haifaa al- Mansour, es un thriller muy canónico (incluso en lo de su inesperado giro al final) y realizado con pulcritud y oficio por su directora y guionista, conocida por sus filmes Wadja (la bicicleta verde), Mary Shelley o La candidata perfecta. Lo que la convierte en fascinante es dónde transcurre (Riad) y el retrato que hace de una sociedad, la saudí, en plena transformación y llena de contradicciones, sobre todo en lo referente al papel de la mujer. Más allá de mostrar qué práctico es el niqab para realizar un seguimiento policial sin que te descubran o lo curiosa que queda la abaya (la túnica larga preceptiva) con las zapatillas Adidas samba, Unidentified permite asomarse de manera privilegiada a un mundo cerrado en el que formas tradicionales de opresión de la mujer coexisten hoy con sorprendentes signos de apertura y comportamientos inesperados. La película, que se presenta en el BCN Film Fest de Barcelona y llegará a las salas comerciales el 26 de junio, se centra en la pesquisa de la detective aficionada Nawal (Mila Alzahrani), que trabaja de secretaria en una comisaría de delitos menores, para esclarecer la muerte de una joven asesinada en el desierto a las afueras de la ciudad.

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Al-Mansour (Al Zulfi, provincia de Riad, 51 años), sonríe cuando se le pregunta de entrada, cambiando del policiaco al fantástico su opinión sobre el Frankenstein de Guillermo del Toro y Jacob Elordi. “Ah, me gustó muchísimo, muy diferente, sin embargo, de mi aproximación en Mary Shelley, centrada en el tema de la mujer y del nacimiento”. Unidentified, con la protagonista y las compañeras de la chica asesinada conduciendo sus automóviles por las calles de Riad, enganchadas a un podcast de true crime y maquillaje y hasta recalando en un bar musical en el que una banda femenina toca en directo sin pañuelo de ningún tipo en la cabeza, muestra cambios impactantes en la sociedad saudí (hay que recordar que las mujeres tenían prohibido conducir hasta 2018). “Sí, las cosas van evolucionando en la dirección correcta, se ha abierto la oportunidad de que las mujeres puedan ser abogados, etcétera”, señala la directora. “La verdad es que no lo esperaba. Y es muy importante porque Arabia Saudí tiene un papel muy importante como prescriptora en el mundo musulmán”.

La cineasta se muestra muy satisfecha de “la evolución hacia las ideas modernas y la tolerancia” en su país, en el que observa “una situación estable”. Bueno, no ahora, tal y como está la región… Al-Mansour disiente: “Arabia Saudí ha puesto racionalidad en toda esta locura, de momento”.

Pese al optimismo por la creciente libertad de la mujer manifestada, señala, en lo de la conducción, los hábitos sociales o el deporte, la directora advierte del papel represivo de las familias, que, como se muestra en la película, empezando por las madres de la protagonista y de la víctima, y la directora de la escuela de chicas, “son bastante conservadoras, no todo el mundo abraza los cambios”. Al respecto de la importancia del medio familiar en la sociedad saudí, recuerda que “en el fondo somos tribales, y la familia decide incluso si puedes o no conducir”. No obstante, continúa la cineasta, “hay que darles tiempo y todo se andará”.

Unidentified muestra a una mujer liberada del yugo del marido, divorciada, y que aspira a un papel —ser detective— muy por encima del que tradicionalmente se ha reservado en Arabia Saudí a las mujeres. Una y otra vez, Nawal, valiente y resolutiva, supera en la investigación del crimen a sus jefes policías.

El ya citado final de la película, con su vuelta de tuerca (la cineasta y autora de la historia se remite a la influencia de Sospechosos habituales, que le encanta), cuestiona la visión sobre la protagonista, pero Al-Mansour justifica que a ella no le gustan las mujeres de una pieza. “Es importante retratar a mujeres complejas, difíciles, reales, no caer en el cliché de la mujer marginalizada, abnegada, esforzada y positiva. Me parece muy refrescante mostrarlas con un lado oscuro”. De hecho, los que aparecen como bastante simples, en una amplia gama de masculinidades tóxicas, son los hombres, empezando por el paternalista jefe de policía Majid (Shafi Alharthi), que no tiene estómago para ver cadáveres, el obtuso y (más) machista inspector Alí (Aziz Gharbawi), o el atormentado y lloroso artista callejero y primo de la asesinada Mishal (Abdullah Alqahtani). “Majid quiere y protege a Nawal, pero también refleja los conflictos de la sociedad saudí, especialmente respecto a la relación con las mujeres”, apunta la directora.

Mila Alzahrani en 'Unidentified'.

En Unidentified sorprende el desparpajo de las jovencitas saudíes (al menos las de clase alta), verdaderas lolitas de Riad que se sueltan el pelo en todos los sentidos y usan uñas postizas. “Vemos mucho cambio en las jóvenes, que no aceptan la tradición y quieren rebelarse. Aspiran a tener lo mismo que las demás del resto del mundo. De nuevo, cuando retrato el ambiente de la escuela de esas jóvenes, intento reflejar eso, lo que pasa en la sociedad, con influencia del noir pero también del neorrealismo italiano, el crimen enraizado en una sociedad”.

La película muestra los procedimientos de una investigación policial en Arabia Saudí. “Son muy similares a los de, por ejemplo, EE UU, la policía es bastante igual en todas partes, aunque los métodos científicos están más avanzados en Occidente”. Al-Mansour recalca que le encanta el género policial. “Vi toda la serie de Forensic files y soy muy fan del noir. Pero lo que me interesa es a través del género mostrar y tratar de entender aspectos de la sociedad y del país en el que la historia transcurre”.

La cineasta dice que en Arabia Saudí ya hay mujeres policía, “pero aún no se les permite investigar sobre el terreno como a los hombres, hay planes para que puedan”. No está de acuerdo en que su película sea poco violenta. “Hay violencia, y mucha, la sociedad que retrato está contra la mujer y eso hay que decirlo y denunciarlo. La violencia que vemos es la sistemática y cotidiana, no propiamente el matar”. Hay una violencia en la película que se expresa en la frustración de la protagonista al estar cada día relegada a hacer fotocopias en la comisaría. “Exacto, es como una condena, una frustración tremenda”.

Al-Mansour valora el reciente esfuerzo de Arabia Saudí para apoyar y expandir su cinematografía (el país tuvo prohibido el cine hasta 2018). “Es importante que se apoye a la industria, atravesamos por una fase nueva”, recalca. Confía en que los dramas de Palestina y la guerra de Irán “no hagan que la gente solo vea eso cuando miran hacia la región” y quede espacio para la esperanza de un desarrollo positivo en su país.