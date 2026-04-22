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Cultura
Premios Fronteras del Conocimiento

Nancy Cartwright gana el Premio Fronteras del Conocimiento por fortalecer la ciencia desde la filosofía

La Fundación BBVA premia a la catedrática estadounidense, en la categoría de Humanidades, por fundamentar la adopción de políticas públicas eficaces basadas en la evidencia

La filósofa Nancy Cartwright, ganadora del Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Humanidades.Fundación BBVA
El País
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Madrid -
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A lo largo de las últimas cinco décadas, el trabajo de la estadounidense Nancy Cartwright (Pensilvania, 82 años) ha tendido “un puente entre la filosofía y la práctica real de la ciencia”, según resalta el acta del jurado que este miércoles le ha otorgado el Premio Fronteras del Conocimiento.

La Fundación BBVA, que concede el galardón, destacó el trabajo pionero de Cartwright y su visión innovadora de “qué es la ciencia y como puede ser aplicada, más allá de la mera combinación de teoría y de experimento”. El jurado también enfatizó que el marco filosófico de Catwrigth ha analizado los modelos y las herramientas las ciencias sociales, con el objetivo de fundamentar “las decisiones sobre políticas públicas basadas en la evidencia”.

El objetivo de Cartwright, investigadora de la Universidad de Durham (Reino Unido), y la de California, ha sido aportar desde la filosofía una visión más precisa y eficaz de la práctica y resultados de la ciencia. Para ello, su obra se ha centrado en explorar hasta qué punto las teorías y conceptos científicos se adecúan al mundo real en el que vivimos, cómo se practica la investigación científica en contextos concretos y cómo los resultados científicos pueden servir para adoptar decisiones basadas en la evidencia. Cartwright considera que los argumentos rigurosos requieren diversos tipos de pruebas, procedentes de una amplia variedad de disciplinas, para respaldar los distintos tipos de afirmaciones que figuran en sus premisas.

La filósofa creció recitando argumentos “a favor y en contra de la existencia de Dios, las posibles justificaciones de la existencia del mal, o cuestiones relacionadas con el libre albedrío”, recuerda en una entrevista realizada poco después de conocer la concesión del galardón. Aunque al entrar en la universidad se inscribió en la carrera de Matemáticas, la experiencia de aquellos debates metafísicos le llevó a interesarse por las clases de Filosofía y acabó decantándose por esta disciplina. “La filosofía no debía ser una actividad ociosa, sino que tenía que ser útil para cambiar el mundo”, añadió Cartwright, que inicialmente se especializó en la filosofía de la Física.

El profesor Luis Valdés, catedrático de Filosofía de la Universidad de Oviedo y nominador de la premiada, explica que la profesora Cartwright “ha realizado aportaciones fundamentales para descubrir cómo la ciencia realmente logra los éxitos que alcanza. En oposición a las teorías filosóficas abstractas sobre la ciencia, ha contribuido de manera decisiva a definir cuestiones clave del hacer científico como la causalidad y la objetividad”.

Por otra parte, Atocha Aliseda, catedrática y presidenta del jurado, destaca que “este premio reconoce a una figura intelectual que desde la filosofía ha realizado una gran contribución a fortalecer la comprensión de las metodologías de la ciencia (básica y social). El conjunto de la obra de Cartwright, apuntó Aliseda, “ha aportado claves fundamentales para determinar cómo podemos saber que un resultado experimental es confiable, que una estrategia metodológica es la adecuada para el objetivo de cada investigación concreta, y por tanto cómo podemos adoptar las mejores decisiones basadas en la evidencia”.

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