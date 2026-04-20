Muere el actor argentino Luis Brandoni a los 86 años tras un accidente doméstico

Este lunes se ha confirmado la muerte del actor argentino Luis Brandoni, a sus 86 años, tras un accidente doméstico el pasado 11 de abril, una caída en casa, que le produjo un hematoma subdural. Desde entonces, permanecía internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Villa Crespo. La compañía Multiteatro, la mayor empresa de salas de teatro de Argentina, ha dedicado una publicación al actor: “Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”. “Con Beto se va el último primera actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario”, han lamentado. El accidente había obligado a suspender las funciones de la obra ¿Quién es quién? que protagonizaba Brandoni.

Carlos Rottemberg, productor de Multiteatro, ha comentado en un diálogo con el medio argentino Todo Noticias que la evolución de Brandoni tras el accidente era esperanzadora, pero con el paso de los días, el optimismo fue desapareciendo: “Ya el miércoles, la cosa se fue complicando y podría decir aquí, junto con la familia, que esto hace 48 horas era lamentablemente previsible”. Una semana después de ser internado por el accidente, el 18 de abril, Brandoni cumplió 86 años y Rottemberg le envió deseos de recuperación a través de las redes sociales de Multiteatro: “Beto querido, tras 48 años de amistad, y tantas decenas de ‘dedos puestos’ por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores. Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere. Carlos Rottemberg”.

El fallecimiento de Brandoni ha generado un revuelo en el mundo de la cultura argentina. La Asociación Argentina de Actores ha dado sus condolencias a la familia y seres queridos “en un momento de dolor”, y ha reconocido “su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión que lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”.

Tras una niñez en la que pasó por diferentes programas radiales y televisivos, su carrera en la interpretación se consolidó hacia mediados de los 70 con papeles protagónicos en La Patagonia rebelde, La tregua, Gente en Buenos Aires y Juan que reía, en un momento de alta crispación política en Argentina, donde fue perseguido y amenazado, lo que lo obligó a exiliarse en México. Tras caer el gobierno militar, Brandoni volvió a su país y a la actuación. En los 80 fue parte de Darse cuenta, Esperando la Carroza y Cien veces no debo. En 1993 hizo dupla con Ricardo Darín en Mi cuñado, y en los 2000 fue parte de ficciones como Durmiendo con mi jefe y El hombre de tu vida.

En los últimos años actuó en películas como Mi obra maestra, 4x4, El cuento de las comadrejas, y en series como Un gallo para Esculapio, Nada y El encargado. El actor también desarrolló una faceta política muy ligada a Raúl Alfonsín y a la Unión Cívica Radical (UCR), que lo llevó a ocupar una banca en el Congreso entre 1997 y 2001.

Carlos Rottemberg ha adelantado que se realizará un velatorio entre el medio día y la medianoche del lunes en el Palacio de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Los restos serán trasladados el martes al Cementerio de Chacarita.