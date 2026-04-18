Sabrina Carpenter sube a Madonna por sorpresa al escenario de Coachella: “Vamos a intentar llevarnos bien. Hay que evitar la confrontación”

El rumor comenzó hace una semana, tras la primera actuación de Sabrina Carpenter en el festival Coachella, en California. ¿Saldría Madonna en la segunda cita? El gran evento musical repite cartel dos fines de semana seguidos lo que permite a los artistas reinventar su show con una semana de plazo para sorprender a los nuevos asistentes. Tras varias canciones, la cantante miro a las miles de personas que ocupan el recinto instalado en Indio, cerca del desierto, y les dijo: “¿Alguna vez habéis cantado esta?”. Comenzaron a sonar los primeros acordes de Vogue, en el centro del escenario apareció Madonna y entonó: “Strike the pose”.

En ese momento, los rumores se confirmaron y el segundo concierto de Carpenter tornó en evento cultural. Madonna volvía al escenario en el que hace 20 años, recordó la artista, había presentado Confessions On A Dance Floor part I, pocos días después de que anunciara en su cuenta de Instagram que el próximo 3 de julio publicará Confessions II, su primer trabajo tras siete años sin publicar disco. “Estoy muy emocionada de estar aquí con las mismas botas, el mismo corsé y la misma chaqueta de Gucci que llevé entonces. Se cierra un círculo muy emocionante para mí”, explicó Madonna.

Justo antes, tras cantar solo una parte de Vogue, interpretó una nueva canción en colaboración Carpenter. Fue entonces cuando se dirigió a los asistentes y dio un breve y astral discurso. “Estamos en la nueva luna de Tauro”, comenzó y se dirigió a su colega, que confesó que es ese horóscopo. “Es muy cabezota”, le espetó la diva del pop para después pedirle al público que mejoraran sus habilidades comunicativas: “Creemos que hablamos mucho a través del teléfono, pero no nos estamos realmente comunicando”.

Sabrina Carpenter y Madonna en el Festival Coachella 2026.

Después, en un medido malabar comunicativo, sin referirse explícitamente a las intervenciones militares del presidente Donald Trump en Oriente Próximo, volvió a recurrir al universo para lanzar su particular mensaje de paz. “La otra cosa que tenemos que hacer es evitar la confrontación porque Aries está dominado por Marte que es el planeta de la guerra. Así que para lo que queda de mes, vamos a intentar llevarnos bien. Intentemos estar juntos, evitar el desacuerdo. La música une a la gente. Es el lugar en el que la gente deja sus diferencias a un lado y lo pasa bien. Y a mí me encanta ser parte de esta experiencia sanadora”.

Tras este momento, cantó a capela algunas estrofas de la primera entrega de Confessions, le agradeció a Carpenter no solo haberla invitado a su concierto, sino también, haberle dado la oportunidad de cantar al lado de alguien más baja que ella y las dos artistas se despidieron con Like a Prayer acompañadas de los bailares vestidos de aspirantes a cura y un coro de mujeres.

Esta misma semana, Madonna lanzó por sorpresa, su nuevo sencillo I Feel So Free, de forma exclusiva en una emisora LGBTIQ+, Pride Radio, que forma parte de la red iHeartRadio, donde sonará cada hora durante todo este fin de semana. Por ahora, no se han confirmado detalles oficiales sobre su lanzamiento en plataformas digitales.