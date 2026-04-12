“¿Quiénes demonios son The Cockroaches?”: el misterio de una nueva canción que apunta a los Rolling Stones

Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards, de The Rolling Stones, actuando en la gira 'Hackney Diamonds Tour' en el SoFi Stadium, el 10 de julio de 2024 en Los Ángeles.

El lanzamiento de un vinilo y una campaña promocional por Londres sugieren que la reciente ‘Rough and Twisted’ es el adelanto de un disco de Sus Satánicas Majestades

The Rolling Stones siempre hacen ruido, en todos los sentidos. Y más si se juntan una nueva canción y un misterio. Durante días Camden Town, al norte de Lonres, fue empapelado con el logo de una banda llamada The Cockroaches (Las cucarachas), según relata el diario británico The Times. La imagen venía acompañada de un código QR que llevaba a un mensaje: “Who The Fuck Are The Cockroaches? (¿Quién demonios son The Cockroaches?)“. La respuesta, según el mismo periódico y otros medios especializados, está clara: The Rolling Stones. Y por tanto Rough and Twisted, tema que de momento solo se ha lanzado en vinilo (nada de plataformas) por el desconocido grupo, es la nueva canción de Sus Satánicas Majestades.

A falta de una confirmación por parte del grupo, The Times y revistas como NME dan por hecho que el tema supone un adelanto de su nuevo disco, el número 25 de su carrera, programado para el próximo mes de julio y aún sin título. No será el último: todavía quedan al menos 10 temas para un álbum más.

Entre otros indicios a favor de la teoría están el sonido puramente stoniano del tema: guitarras contundentes, armónicas y, cómo no, la icónica voz de Mick Jagger (a sus 82 años). Además, The Cockroaches es justo el alter ego que los Rolling Stones han utilizado en algunas ocasiones en el pasado para conciertos y actuaciones secretas y por sorpresa.

La nueva canción llega en un contexto particular: el pasado diciembre la banda decidió cancelar su gira de 2026, sin dar una razón oficial, aunque se rumoreó que fue por negativa del legendario guitarrista Keith Richards debido a problemas en las articulaciones de sus manos. La banda actuó por última vez en España el 1 de junio de 2022. La gran pregunta es si The Rolling Stones volverán a tocar alguna vez más en directo. Quizás sea el fin los escenarios para ellos, que los llevan transitando desde los años sesenta.

El nuevo disco de los Stones estará producido, al igual que el último, Hackney Diamonds (2023), por el neoyorquino Andrew Watt, que, a sus 35 años, también ha trabajado con estrella como Ozzy Osbourne o Iggy Pop. También ha producido el próximo disco de Paul McCartney, que aparecerá en mayo.