Las fotografías ganadoras del World Press Photo 2026

Uno de los ganadores de la región Norte y Centroamérica, 'México, un clima cambiante', de César Rodríguez. En la imagen, una parte de la captura de Enrique. La pesca se está volviendo cada vez más difícil en la zona, ya que la erosión de las playas y los cambios en las condiciones del mar están desplazando a las especies de peces a otros lugares, lo que está transformando el ecosistema marino del Golfo de México. Las Barrancas, Veracruz, México, 12 de marzo de 2025.

Cesar Rodriguez (The New York Times)