Las fotografías ganadoras del World Press Photo 2026

16 fotosWorld Press PhotoLas fotografías ganadoras del World Press Photo 2026Los fotógrafos españoles Brais Lorenzo, Luis Tato y Diego Ibarra Sánchez figuran entre los ganadores de World Press Photo 2026, en la categoría de reportaje gráficoEl País09 abr 2026 - 11:08CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosPremio World Press Photo en la categoría individual, África. Unos cazadores profesionales abaten a una familia de elefantes seleccionados para su sacrificio selectivo. Reserva Natural de Sango, Reserva del Valle de Savé, Zimbabue, 23 de octubre de 2025.Halden Krog (Daily Mail)Premio World Press Photo en la categoría individual, Asia. Wong grita angustiado mientras el fuego envuelve el complejo residencial de Tai Po en el que vive. Unos instantes antes, había llamado por teléfono a su esposa, que se encontraba atrapada en el edificio, y ambos intercambiaron lo que serían sus últimas palabras. Hong Kong, 26 de noviembre de 2025. Tyrone Siu (Reuters)Premio World Press Photo en la categoría individual, Asia-Pacífico. Un agente de policía, visiblemente afectado, se inclina junto a los cuerpos de Boris y Sofía Gurman, de 69 y 61 años respectivamente. Durante el atentado terrorista de Bondi Beach, la pareja perdió la vida al intentar desarmar a uno de los tiradores. Sídney, Australia, 14 de diciembre de 2025. Edwina Pickles (The Sydney Morning Herald)Premio World Press Photo en la categoría individual, Europa. Valeria Syniuk, de 65 años, está sentada junto a su casa, que ha sufrido graves daños. Estaba durmiendo cuando un misil ruso destruyó el edificio de enfrente. Kiev, Ucrania, 24 de abril de 2025.Evgeniy Maloletka (Associated Press)Premio World Press Photo en la categoría individual, Sudamérica. Sandra Mara Siqueira descansa junto a sus nietos, Micael, Davi, Ana Flávia y Vitória. La familia, que vive en el asentamiento de Parque dos Lagos desde 2013, reclama la regularización de sus tierras para garantizar el acceso a los servicios básicos. Colombo, Paraná, Brasil, 15 de noviembre de 2025 Priscila RibeiroPremio World Press Photo en la categoría individual, Asia Occidental y Central. El fuego y el humo envuelven el Singha Durbar después de que los manifestantes irrumpieran en el complejo gubernamental y le prendieran fuego durante unas violentas manifestaciones. Katmandú, Nepal, 9 de septiembre de 2025.Narendra Shrestha (EPA Images)El fotoperiodista Brais Lorenzo ha recibido el World Press Photo en la categoría Reportaje Fotográfico de Europa, con el trabajo 'Tierra Quemada'. El incendio forestal de Larouco, el peor de la historia de Galicia, arde durante toda la noche mientras las llamas alcanzan O Courel, una cordillera de gran biodiversidad. Sierra de O Courel, Galicia, España, 19 de agosto de 2025.Brais Lorenzo (EFE)Dos mujeres corren con un cubo de agua para ayudar a combatir un incendio forestal en Carballeda de Avia. Ourense, Galicia, España, 17 de agosto de 2025 Brais Lorenzo (EFE)El reportaje fotográfico 'Engla Louise' de Sanna Sjöwärd ha recibido uno de los reconocimientos en la región de Europa. En la imagen, una asistente ayuda a Engla Louise a beber con una pajita. Antes recibía visitas diarias de enfermeras; ahora su atención se basa en un acuerdo especial entre los servicios sanitarios y el ayuntamiento. Linköping, Suecia, 2 de mayo de 2025.Sanna Sjöswärd (Corren)El fotógrafo Pablo E. Piovano ha sido premiado con el trabajo 'El coste humano de las agrotoxinas'. En la imagen, Fabián Tomasi, un antiguo trabajador del sector agroquímico, padecía una polineuropatía tóxica grave y se convirtió en un referente mundial de la lucha contra los agrotóxicos. Falleció en 2018. Entre Ríos, Argentina, 25 de octubre de 2016.Pablo E. Piovano (Manuel Rivera-Ortiz Foundation)El reportaje 'Protestas de la Generación Z en Madagascar' del español Luis Tato es uno de los ganadores de la región África. En la imagen, miembros de la Gendarmería malgache arrastran a un manifestante que ha recibido una paliza brutal durante los enfrentamientos en los que murieron al menos 22 personas y más de 100 resultaron heridas. Antananarivo, Madagascar, 9 de octubre de 2025.Luis Tato (Agence France-Presse)Uno de los ganadores de la región Norte y Centroamérica, 'México, un clima cambiante', de César Rodríguez. En la imagen, una parte de la captura de Enrique. La pesca se está volviendo cada vez más difícil en la zona, ya que la erosión de las playas y los cambios en las condiciones del mar están desplazando a las especies de peces a otros lugares, lo que está transformando el ecosistema marino del Golfo de México. Las Barrancas, Veracruz, México, 12 de marzo de 2025.Cesar Rodriguez (The New York Times)'Una ciudad siria en construcción, continúa dividida' de Nicole Tung, logra uno de los premios en la categoría de Reportaje Fotográfico en Asia. En la imagen, Abdelatif Daham Al Hummada (D) está sentado con sus hijos y su sobrino en la calle, frente a su casa, que ha sufrido graves daños y donde la familia suele dormir. 20 de agosto de 2025 en Deir al-Zour, Siria.Nicole Tung (VII Photo/ The New York Times)Eduardo Anizelli obtiene uno de los galardones en la región de Sudamérica con 'Aquellos que cargan la muerte'. En la imagen, sospechosos permanecen sentados con la cabeza gacha para ocultar su identidad. Las autoridades tenían en el punto de mira a más de 50 personas en el marco de la operación, pero solo unas pocas fueron detenidas y ninguna resultó muerta. 28 de octubre de 2025 en Río de Janeiro, Brasil. Eduardo AnizelliEl reportaje de Abdulmonam Eassa, 'La Guerra de Sudán: Una Nación Atrapada' ha sido premiado en la región de África. En la fotografía, los estudiantes realizan exámenes en la Universidad Islámica de Omdurman, dañada por la guerra. Las escuelas y universidades han sido objeto de ataques y, en su mayoría, permanecen cerradas desde que comenzaron los combates. Omdurman, Sudán, 4 de diciembre de 2025.ABDULMONAM EASSADiego Ibarra Sánchez logra el premio a Proyecto de Larga Duración en Asia Central con 'Educación Secuestrada'. En la imagen, Yousef, de 12 años, sueña con ser policía. Su colegio sufrió graves daños durante la batalla por Mosul entre 2016 y 2017. Mosul, Irak, 6 de marzo de 2022.Diego Ibarra Sánchez