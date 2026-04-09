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Cultura
World Press Photo 2026
16 fotos
World Press Photo

Las fotografías ganadoras del World Press Photo 2026

Los fotógrafos españoles Brais Lorenzo, Luis Tato y Diego Ibarra Sánchez figuran entre los ganadores de World Press Photo 2026, en la categoría de reportaje gráfico

El País
El País
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