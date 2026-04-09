La autora de ‘La asistenta’ revela su nombre tras años firmando como Freida McFadden: se llama Sara Cohen

La escritora superventas Sara Cohen, quien usa el seudónimo de Freida McFadden. Mira Whiting (Cedida por Penguin Random House)

Durante años, la escritora del superventas La asistenta llevó una vida secreta bajo un disfraz de peluca y gafas con el seudónimo de Freida McFadden. Pero este miércoles, en USA Today reveló su verdadera identidad: su nombre real es Sara Cohen, una médica que trata trastornos cerebrales y escribe exitazos de libros. “He llegado a un punto en mi carrera en el que estoy cansada de que esto sea un secreto. Estoy cansada de que la gente debata si soy una persona real o si soy tres hombres”, ha dicho en la entrevista. “Soy una persona real, tengo una identidad real y no tengo nada que ocultar”.

La decisión de ocultar su identidad vino desde el miedo a que su fama como escritora afectara su trabajo de médica. Pero al parecer sus esfuerzos no sirvieron y sus compañeros del hospital descubrieron que ella era la autora de los libros que ellos leían: “Mi objetivo era mantenerlo en secreto hasta que estuviera lista para dejar mi trabajo como médica, para que no todos mis compañeros se enteraran de repente y eso afectara mi desempeño laboral”. Tras conocer su identidad, sus colegas guardaron el secreto. Hace un par de años dejó su trabajo a tiempo completo y ahora solo trabaja en salud una o dos veces al mes.

Aunque ahora su nombre real sea conocido, la autora ha señalado que seguirá firmando con el seudónimo que la ha acompañado todos estos años. “Aunque no he revelado mi nombre real hasta ahora, siento que siempre he compartido mi verdadera personalidad y que todo lo que les he contado ha sido cierto”, ha comentado Cohen. “Si bien el nombre será una sorpresa, nada más lo será. Siempre he sido sincera con mis lectores”.

Con la preparación de una segunda película, basada en El secreto de la asistenta,que verá la luz en 2027 y nuevos libros en camino, McFadden ha afirmado en la entrevista que, con todo el acontecer en su carrera profesional, “ha llegado el momento” de revelar quién es.

El éxito de la autora

Son más de 20 libros los que ha escrito en 12 años, con más de 20 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. La asistenta, la novela con la que se consolidó como la escritora de moda en el género de thriller psicológico, es la primera parte de una serie en torno a los Winchester, una familia adinerada que contrata a Millie como trabajadora doméstica interna. Fue tanto el éxito de la historia que tuvo una adaptación al cine con una película homónima dirigida por Paul Feig y protagonizada por Amanda Seyfried y Sydney Sweeney que superó los 350 millones de dólares en la taquilla mundial.basada en El secreto de la asistenta,

Años atrás, en 2013 y a modo de entretenimiento, comenzó a autopublicarse en Amazon con historias relacionadas con el mundo médicos a partir de su propia experiencia laboral. Uno de ellas fue The Devil Wears Scrubs, que trata sobre un médico que es explotado y humillado por su supervisor, su primer éxito. En 2021 fue fichada por el sello Bookouture, especializado en libros electrónicos, y de ahí a las grandes ligas del papel con casas como el grupo Penguin Random House. Actualmente, McFadden —o Cohen— tiene más de 260.000 seguidores en la plataforma Goodreads y su libro más popular, La asistenta, tiene más de tres millones y medio de evaluaciones que promedian 4,27 estrellas.