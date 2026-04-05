Fallece el poeta y escritor valenciano Josep Piera a los 78 años

El poeta y escritor valenciano Josep Piera ha fallecido este domingo, según ha informado el Ayuntamiento de Gandia, que ha lamentado su muerte y ha trasladado el pésame a los familiares y amigos de “una de las voces más destacadas de la literatura valenciana contemporánea”.

Nacido en Beniopa, Gandia, hace 78 años, Josep Piera Rubio se licenció en magisterio en València, donde tomó contacto con el movimiento literario conocido como Generación de los 70, del que fue uno de los máximos representantes. Cultivó la narración autobiográfica, inspirada en las experiencias de sus numerosos viajes por el Mediterráneo, con largas estancias en Grecia, en Italia y en Marruecos, y en los paisajes de La Drova, en Barx (Valencia), donde se instaló a partir de 1974.

También publicó biografías de personajes valencianos como Ausiàs March, San Francisco de Borja y Teodoro Llorente; desarrolló una importante labor como traductor, tanto de poesía árabe andalusí como de poesía italiana contemporánea; fundó revistas literarias, y dirigió las publicaciones de la editorial Tres i Quatre.

A lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos, como los premios Ausiàs March, Carles Riba, Josep Pla y Alfons el Magnànim, la Creu de Sant Jordi, la distinción como Hijo Predilecto de Gandia y la Distinción de la Generalitat Valenciana en 2021 por su destacada trayectoria literaria y “su participación indispensable, durante medio siglo, en la vida cultural valenciana”. En 2023 recibió el 55 Premio de Honor de las Letras Catalanas, otorgado por Òmnium Cultural, en reconocimiento a su trayectoria literaria, en un acto en el que ha reivindicado su tierra, en especial el paraje de la Drova, su “lugar en el mundo”.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, se ha mostrado profundamente triste y conmocionado por la muerte de Piera y ha asegurado que se pierde “un escritor excepcional”, así como “un hombre bueno” que deja un “legado inconmensurable de sabiduría y buena escritura”.