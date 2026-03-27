La M.O.D.A. en los conciertos de EL PAÍS: “Volver llorando en el Alsa es el pan de cada día de la gente de provincias”

Como cantan en San Felices —título que da nombre a su nuevo disco—, La M.O.D.A. lleva su tierra en la médula. El septeto burgalés se encuentra inmerso en una extensa gira de presentación de su último trabajo. Tras agotar las entradas en La Riviera para el doblete del pasado 22 de marzo, David Ruiz (voz, letra y guitarra) y Nacho Mur (guitarra) se sentaron en las butacas de los Encuentros EL PAÍS para charlar con el periodista Fernando Navarro sobre el buen momento que atraviesa la banda. Ya puedes ver en vídeo la entrevista y la actuación en directo que ofrecieron los músicos. Los Encuentros EL PAÍS forman parte del programa de fidelización para suscriptores EL PAÍS+.

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San Felices vio la luz el pasado mes de octubre y, desde entonces, el grupo acumula más de 40 conciertos, todos ellos con las localidades agotadas. Les quedan otros 40, entre festivales, salas y alguna sorpresa por desvelar, por lo que seguirán girando hasta 2027. Haber podido parar durante dos años, dijeron, les ha dado un impulso que se refleja también en las canciones: “El parón nos sirvió para coger perspectiva y yo creo que en el disco se refleja. Es un poco más luminoso y optimista”, añadió Mur.

03:32 La Moda: Alsa pa Madrid

Este tiempo alejados de los escenarios ha permitido a la banda “reconectar con las rutinas y el día a día del barrio, el pueblo y la ciudad”, explicó Ruiz. Esa vuelta al origen permea en las trece canciones que componen el disco, cuyas letras sencillas intentan expresar sentimientos cotidianos. También ha calado en el público, que apenas unos meses después de su lanzamiento ya corea los nuevos temas: “Desde el primer día se han cantado todas las letras”, afirmó Mur.

Regreso a las raíces

“Lo que queremos que sienta la gente al escucharlo es lo que sientes cuando llevas un tiempo fuera de casa y vuelves y ves la señal de tu pueblo”, reconoció el vocalista. El éxodo de miles de jóvenes a las grandes ciudades en busca de oportunidades laborales fue uno de los grandes temas de la conversación. Ellos lo cuentan en Alsa pa’ Madrid, que, en línea con sus compañeros de Sanguijuelas del Guadiana, habla de “los domingos de vuelta a las capitales”: “Volver llorando en el Alsa es el pan de cada día de la gente de provincias”, señaló Ruiz.

03:20 La Moda: San Felices

Llevar la cultura hasta las plazas de los pueblos ha sido durante años una de las preocupaciones del grupo, que organiza conciertos gratuitos en zonas rurales para los vecinos. Revelaron que ya están preparando su próxima gira por los pueblos y que, cuanto más pequeños sean, mejor: “Las personas más mayores se emocionan al ver el pueblo así de lleno”, apuntó Mur. Y aprovechó para reivindicar que, aunque la banda vaya allí a tocar, lo que necesitan los vecinos “es que los escuchen y no les quiten servicios”.

Colaboraciones y nuevos matices

El álbum cuenta con las colaboraciones de Leiva, en Subiendo como El Chava Jiménez, y Repion en No te necesito para ser feliz. La primera habla de “la pérdida y la superación, de la metáfora del escalador: ese carácter castellano de apretar los dientes y seguir adelante, que es lo que hemos aprendido de nuestras abuelas y abuelos”, explicó Ruiz. La segunda, con las hermanas Iñesta, es un canto al amor propio que podremos escuchar en directo, ya que ambas bandas coinciden en varios festivales de música. Al preguntarles por otros artistas con los que les gustaría colaborar, Ruiz y Mur lo tienen claro: trabajar con Dover y Rosendo, referentes absolutos para ellos desde la infancia, sería “un sueño”.

“Prácticamente hemos ido ganando los seguidores uno a uno” David Ruiz, vocalista de La M.O.D.A.

La historia de La M.O.D.A. es también una historia de superación en el difícil sector de la música en directo. Su ascenso ha sido lento y meditado: “Prácticamente hemos ido ganando los seguidores uno a uno”, confesó Ruiz. Hace unos meses, se publicó que la plataforma de venta de entradas Wegow entraba en preconcurso de acreedores. Para entonces, la banda ya había vendido buena parte de su gira a través de la tiquetera, pero aún no ha recibido el dinero que le corresponde. Continúan peleando junto a otros grupos afectados como Veintiuno o Los Chikos del Maíz, aunque reconocieron durante el evento que el camino será largo. No les importa: han grabado un nuevo disco y su prioridad es compartirlo con sus seguidores: “Hemos decidido centrarnos en lo que nos llevó un día a meternos en un garaje, que son las canciones, los conciertos y el público”, sentenció Ruiz. El grupo se despidió con la interpretación en acústico de Alsa pa’ Madrid y la posterior ovación de los lectores.

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