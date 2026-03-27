Disney rodará la adaptación con actores de ‘Enredados’ en la Comunidad Valenciana

El plan inicial de rodaje, de unos ocho meses, se centrará en los platós de la Ciudad de la Luz de Alicante y también pasará por localizaciones de Girona o Burgos

El equipo de rodaje de Enredados, la versión en acción real de Rapunzel, la película de animación producida por Disney en 2010, desembarcará en España a finales de junio. El proyecto, con el director Michael Gracey a los mandos y Teagan Croft y Milio Manheim en los papeles principales, comenzará su recorrido en los platos de la Ciudad de la Luz de Alicante y posteriormente se trasladará a diferentes localizaciones de la Comunidad Valenciana y las provincias de Girona y Burgos, según adelantan a EL PAÍS fuentes cercanas a la producción, para cerrar su itinerario de nuevo en el complejo cinematográfico alicantino. En total, unos ocho meses de trabajo en la península, según las primeras estimaciones.

Enredados sigue la estela de otras adaptaciones a acción real de grandes éxitos animados de la compañía norteamericana, como Maléfica, Cenicienta o La bella y la bestia. En este caso, se trata de la historia de Rapunzel, la muchacha de larga melena encerrada en una torre con la que se cruza Flynn Rider, un joven que ayudará a liberarla de su cautiverio. Disney ya anunció el rodaje en 2024, aunque un año después quedó pausado momentáneamente. Desde el principio, el director escogido fue Gracey, realizador de El gran showman y de Better Man, la película que recorría la trayectoria musical de un Robbie Williams caracterizado bajo el aspecto de un chimpancé. Tras unos titubeos iniciales en el desarrollo del proyecto, el guion fue encargado finalmente a Jennifer Kaytin Robinson.

Los protagonistas fueron ratificados oficialmente a principios de este año. El personaje principal, Rapunzel, lo interpretará la actriz australiana Teagan Croft, que hasta ahora cuenta con una participación en la serie televisiva Titanes, del universo DC, como principal referente de su filmografía. Para el papel de Flynn, Disney ha escogido a un intérprete de su factoría, el californiano Milo Manheim, que ha participado en las sucesivas entregas de Zombies, un musical de terror adolescente. La compañía también ha confirmado que Kathryn Hahn interpretará a la villana de la función.

El rodaje en España ha sido avanzado hoy por el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una comparecencia ante los medios. Pérez Llorca ha señalado que la Comunidad Valenciana será “el centro de coordinación para esta producción”, con Ciudad de la Luz y diversas localizaciones en la comunidad y en otras partes de España, todavía sin especificar, como escenarios. En un comunicado posterior, la Generalitat ha incluido unas declaraciones de Gracey: “Estoy entusiasmado y emocionado por rodar en España, que ofrece el escenario creativo perfecto para dar vida a la historia de Enredados”.

La producción de Disney es un espaldarazo considerable para el complejo cinematográfico de la Ciudad de la Luz de Alicante y su rodaje más ambicioso tras el de Lo imposible, de Juan Antonio Bayona. Abiertos en 2005, mantuvieron su actividad hasta 2012, cuando la Unión Europea ordenó su cierre durante 15 años tras una condena por la competencia desleal denunciada por los estudios británicos de Pinewood. El área de Competencia de la Comisión Europea decidió acortar el plazo de castigo en 2022, lo que permitió que los platós, en los que también han rodado Jean-Jacques Annaud o Francis Ford Coppola, volvieran a asumir rodajes audiovisuales.