Robe Iniesta sigue ganando batallas: ahora, contra Live Nation por la frustrada última gira de Extremoduro

Robe Iniesta acaba de ganar una nueva batalla. Una de las grandes luchas en la última etapa del extremeño, que falleció el pasado 10 de diciembre a los 63 años, fue contra la promotora de conciertos más potente, Live Nation. El músico se enfrentó a un gigante que organiza las giras más grandes a nivel mundial y que le pedía 4,2 millones de euros: 1,3 como devolución de la fianza ya cobrada por el extremeño y 2,9 millones por supuestos daños y perjuicios. El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona dio la razón al músico en noviembre de 2023. Live Nation recurrió. Ahora, la Audiencia Provincial de Navarra, en fallo del 11 de marzo, confirma la victoria judicial del músico y condena en costas a Live Nation. Todo es a cuenta de la frustrada gira de despedida de Extremoduro, cuyo promotor era Live Nation. La resolución, no obstante, no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de 20 días desde su notificación.

La clave de la sentencia es que considera que Live Nation suspendió la gira unilateralmente ya que Robe quería llevarla a cabo “cuando las condiciones lo permitiesen”. “La celebración de los conciertos devino realmente imposible, cuando el 22 de julio de 2021 la parte recurrente, Live Nation, decidió dar por terminadas las negociaciones para celebrar en el futuro la gira de despedida de Extremoduro y procedió a devolver a los compradores el precio de las entradas”, señala el auto, que más adelante apunta: “Fue la recurrente [Live Nation] la que incumplió el pacto”.

La gira de despedida de Extremoduro se anunció en 2019 para celebrarse a partir de mayo 2020. Serían 14 conciertos y se vendieron con celeridad 400.000 entradas. Cuando llegó la pandemia, en marzo de 2020, se tuvo que posponer varias veces hasta que se dieran las condiciones sanitarias adecuadas. El conflicto tuvo su momento álgido cuando los dos miembros de Extremoduro, Robe e Iñaki Uoho Antón, no se pusieron de acuerdo a la hora de gestionar el problema. Existió un cruce de comunicados donde se vio claramente que no estaban juntos.

En la nueva sentencia se explica que Iñaki Uoho asumió las tesis de la promotora. Paradójicamente, la Audiencia no da efecto a esta asunción por lo que el resultado final del proceso termina beneficiándole igualmente al guitarrista.

La Audiencia Provincial de Navarra entra en su resolución en detalles como el que sigue: “El hecho de que el demandado Sr. Iniesta en aquellas fechas estuviera también pensando en su gira en solitario, en absoluta implica que desechara la gira de Extremoduro”. Este fue uno de los argumentos que expuso el músico: mientras no se diesen las condiciones para la gira de Extremoduro, en recintos grandes, pondría en marcha la suya en solitario, ya que las autoridades sanitarias la permitían por tratarse de locales más pequeños.