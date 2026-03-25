‘Pokémon Champions’, la saga presenta su apuesta definitiva por los eSports con combates más rápidos y accesibles

Dos gigantes de la primera generación emergen al campo de batalla: Gengar y Charizard. En frente hay un Gallade y un Ceruledge, de la cuarta y novena generación respectivamente. El campo de batalla donde pasado y presente se enfrentan es el próximo título en la larga saga (que se acaba de anunciar esta tarde) y la respuesta de Pokémon al ámbito competitivo de los esports: Pokémon Champions. La primera y más poderosa impresión que deja el jugar a Champions es que se siente como una versión potenciada de Pokémon Stadium (1999), el título originario de la Nintendo 64. El primero donde pudimos ver a nuestros monstruos de bolsillo favoritos recreados en glorioso 3D, y la quintaesencia del puro combate de pokémones. Masaaki Hoshino, productor de este nuevo título, explica a EL PAÍS que lo ve como “la culminación de todas las diferentes batallas de Pokémon que hemos visto hasta ahora. Estamos tomando todas estas grandes partes y metiéndolas en un único juego”.

Una batalla en Pokémon Champions. Nintendo

Hoshino, que ya ha estado a la cabeza del desarrollo del juego de pelea Pokkén Tournament y el exitoso Pokémon Unite —enfrentamientos en equipo al estilo League of Legends—, señala que es fan “desde hace décadas” de la modalidad de batallas por turnos de este universo. El japonés relata que siempre ha tenido la intención de hacer perdurar estos combates “en el futuro”. De ahí llegó a la idea de tomar el sistema de peleas clásico para hacerlo su propio juego, y que le permita “evolucionarlo a lo largo del tiempo”. Masaaki Hoshino habló con la prensa tras bambalinas durante EUIC 2026 en Londres y, aunque no revela qué criaturas formarán parte del elenco cuando se lance el juego en abril para la Switch 2, revela que su Pokémon favorito, Absol, un felino blanco y negro, será parte del elenco.

Jugar un puñado de partidas alcanza para engancharse con la propuesta que hace Champions: el combate por turnos es el de siempre. Agilizado, con proyecciones del daño potencial, ventajas o desventajas; visualmente es hermoso. Algo a destacar son los efectos de los ataques (ya no más el simple sprite sacudiéndose de lado a lado o un oleaje materializándose en frente); la facilidad de la personalización de las estadísticas y el repertorio de las técnicas de los pokémones ayudan a enfilar las criaturas hacia roles puntuales. El youtuber valenciano de Pokémon Juan Antonio Bl3sSur Carrasco, que también ha participado de la demo de Champions, celebra este giro, ya que hay “gente que solo quiere centrarse en lo competitivo”, cuenta, “y Champions recoge eso, todo más resumido para que automáticamente entres, pilles los Pokémon que tú necesitas y te hagas tu equipo”.

Como se modifican las estadísticas, ataques y naturalezas de las criaturas en Champions. Nintendo

Vuelta al móvil

Una década después de que Pokémon GO invadiera las pantallas de millones de móviles globalmente, Pokémon Champions busca hacer lo propio. El título no será exclusivo de la Switch 2, también se lanzará a la par en móviles, con la intención de que la gente pueda empezar gratis y así lograr un influjo mayor: “Dependiendo del mercado, una plataforma de Nintendo puede no estar disponible, pero un móvil sí”. Hoshino explica que así se podrá alcanzar a un abanico mucho más amplio de jugadores y pone de ejemplo a toda la gente que conoce la saga solamente a través de Pokémon GO. Algo de lo que el director global de esports de la Pokémon Company, Chris Brown, se hace eco: “Con el lanzamiento de Champions allanaremos el camino para la llegada de nuevos jugadores”.

El título —que aún no tiene fecha para su versión móvil— apela a la vertiente competitiva profesional al simplificar el tan temido “grindeo” (del inglés grind, efectuar acciones repetitivas en un juego para subir de nivel o conseguir objetos). Hoshino recuerda las noches que ha pasado en su bicicleta “grindeando” en la vida real para hacer eclosionar huevos dentro de los juegos. Reconoce que le toma “bastante” a los jugadores criar a sus criaturas para usarlas en “el más alto nivel del juego competitivo”, de ahí que hayan focalizado en hacer este aspecto “más accesible”.

El juego permite autoconstruir equipos, facilitando la experiencia. Nintendo

Para reforzar el foco sobre el lanzamiento de Champions, Pokémon ha anunciado que este juego será la nueva plataforma del campeonato mundial en San Francisco este año. Champions desplaza así de este rol a las versiones duales de la saga principal, como ha sido históricamente el caso. “Espero que el impacto sea enorme”, expresa Brown.

Reclutar a la japonesa

Otra influencia nipona aparece en la mecánica a través de la cual se “reclutan” a los pokémones para nuestros equipos. Gacha o gachapon (es una onomatopeya que combina gacha, el girar la manivela, y pon, el sonido de la cápsula al caer sobre la bandeja de recolección) es tomada de las recompensas aleatorias de las máquinas expendedoras. Los jugadores utilizan, como suele ser en los juegos de modelo free-to-play, una combinación de monedas pagas y créditos gratis para hacer “tiradas” y elegir un Pokémon para sumar a sus equipos de entre los que han aparecido (y sí, las variantes de color, las criaturas shiny, pueden surgir aquí).

La pantalla desde donde se selecciona un Pokémon a la hora de reclutar. Nintendo

Los desarrolladores esperan que el formato más ágil de Champions permita a los jugadores “pulir sus estrategias” al poder probar rápidamente distintas configuraciones. Hoshino confía en que esto permitirá “grandes cambios” en el ambiente competitivo, además de hacer viables a muchas más criaturas (algo que pesa sobre la competición actual es la “meta”, esto es, la optimización máxima del juego al perseguir un conjunto limitado de pokémones que son los que mejor funcionan, en detrimento de la variedad y el show para el espectador, por no ser eficientes las otras posibilidades).

Para asegurar que la experiencia al fondo de todo -las batallas- sean su mejor versión posible, el equipo desarrollador ha contado con la colaboración de Shigeki Morimoto, legendario diseñador y programador de Game Freak que ha trabajado en el sistema de combate de la saga desde los fundacionales días de Rojo y Azul (a Morimoto le podemos agradecer la presencia del legendario Mew en aquellos primeros títulos).

Un Mega Dragonite se enfrenta a un Gardevoir. Las megaevoluciones son parte de Champions desde su lanzamiento. Nintendo

Esa genética aportada por Morimoto se nota en el disfrute de los duelos. Gengar y Charizard se han impuesto sobre sus contrincantes modernos. Enseguida mezclamos los equipos y volvemos a lanzar otra batalla. Y otra más. Champions se siente como Pokémon no se ha sentido en mucho tiempo.