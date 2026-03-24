Muere el mítico cantante italiano Gino Paoli, autor de ‘Sapore di sale’, a los 91 años

El cantante italiano Gino Paoli, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como Sapore di sale o Senza fine, ha fallecido este martes a los 91 años de edad. “Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos”, ha informado la familia en un comunicado remitido a los medios.

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Gino Paoli, fallecido en su Génova (norte) natal, era uno de los grandes autores de la clásica canción italiana, con temas de fama internacional, capaz como pocos de hablar de desamor y fragilidad. El cantautor debutó en la música en 1959 y a lo largo de sus seis décadas de carrera, con altibajos y graves problemas, popularizó muchas de las canciones que pusieron música a la cultura italiana.

Empezó a cantar a los 26 años. Por la música abandonó un trabajo como diseñador publicitario y muchas horas dedicadas a la pintura y a la vida bohemia en una buhardilla diminuta, “fría e incómoda”. En tres ocasiones dejó la música y otras tantas volvió.

Grabó más de medio centenar de discos, pero se le ha reconocido sobre todo por sus canciones de amor. Cinco veces concursante en el Festival de Sanremo, a él se deben himnos como Il cielo in una stanza (1960), con la voz de otra de las grandes, Mina; La gatta (1960) o Sapore di sale (1963). En el ámbito político, fue diputado del Partido Comunista italiano entre 1987 y 1992, tras presentarse como independiente en sus listas.

“La canción perfecta es esa en la que funciona la química”, decía Paoli. Sapore di sale nació en 1963 en Sicilia, en una playa, antes de una actuación, en un instante de felicidad total. Entonces, todo en la vida de Paoli era provisionalidad, se sentía fuera del mundo. Un momento y una relación de tal intensidad que acabó meses después en un intento de suicidio, disparándose al corazón. Todavía conservaba una esquirla de la bala que erró su trayectoria.

“Tengo un método para componer, pero siempre tiendo hacia las emociones, algo demasiado abstracto de describir. A cada palabra le corresponde un ritmo, cuando escribo es como si montara un puzle y para ello necesito la pieza adecuada. No compongo pensando en cómo satisfacer al público, prefiero crear flases emocionales que los estimulen, sin decirles lo que deben hacer. Parte de mi éxito, creo, radica en no haber exprimido del todo la intensidad. Tampoco me gusta plantear respuestas, sino preguntas. No podría ser de otra forma, mi única certeza es la duda”, contaba sobre su trabajo en una entrevista en EL PAÍS.

Paoli fallece solo cuatro meses después de la que fuera su pareja, Onerlla Vanoni, una de las grandes damas de la música italiana.