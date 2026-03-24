Lucía Solla sobre ‘Comerás flores’: “El mayor éxito de la novela es que se haya entendido a su protagonista”

La escritora Lucía Solla Sobral (Marín, 1989) ha puesto con su primera novela, Comerás Flores, la violencia psicológica en el centro del debate. Lo que nació de un taller de escritura y muchas conversaciones con amigas y familiares se ha convertido en un fenómeno literario. La autora, que ha sido la última protagonista del Club de lectura de EL PAÍS, asegura que el mayor éxito de la novela es que se haya “entendido y abrazado” a su protagonista: “Lo que se está haciendo alrededor de la novela es como una catarsis colectiva y es precioso”.

51:41 Club de lectura | Lucía Solla Sobral

Solla indagó en su entorno y en sí misma para buscar conductas de maltrato. Descubrió patrones comunes. Y también mucho silencio previo de las víctimas que, al no compartirlo con otras personas, no eran conscientes de que eran actitudes y acciones universales. Así construyó a su protagonista, un aparente novio perfecto pero que causa desconfianza en los lectores desde el principio.

Y es que esto no es la sorpresa del libro. Aunque lo que vertebra la novela es una relación tóxica con una dinámica de poder marcada por la diferencia de edad, Comerás flores se alimenta de la amistad, el proceso de madurez o la familia. Refleja cómo vive, habla y sueña una generación que sufre precariedad laboral y problemas para acceder a la vivienda. Y todo ello lo hace con un estilo lírico que destacaron los suscriptores de EL PAÍS en este encuentro del Club de lectura.