Las imágenes del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña 2025

‘Las sombras ya tienen hombre’, de Samuel Nacar, serie ganadora. Después de siete años en prisión, Mohamed Khaled Krayem por fin es libre. Su familia está feliz, pero a él le cuesta pensar en el futuro, ya que debe acudir a citas médicas para recuperarse tras su liberación. “Nos golpeaban con tubos de hierro y plástico en las manos y los pies”, cuenta Mohamed. Ahlan wa sahlan, es una expresión árabe que significa bienvenido. Los entrevistados pronuncian estas palabras como si se refirieran a un viejo conocido: ahlan wa sahlan. Y otra más: dulab, que significa rueda. Este método de tortura, aunque sencillo, se convirtió en uno de los sellos distintivos del régimen: sentar al prisionero dentro de una rueda, inmovilizarlo y golpearlo. “Te ponían boca arriba dentro del neumático y empezaban a golpearte los pies con tiras hechas con otro neumático que habían cortado”, explica Mohamed, el superviviente con los dientes rotos. En la foto, Mohamed adopta la misma postura en la que solía dormir mientras estaba en prisión. Después de siete años tumbado en la misma postura, su memoria muscular, aún fresca desde su liberación hace solo unos días, reproduce instintivamente las posiciones que se veía obligado a adoptar en su celda. La falta de espacio y la naturaleza repetitiva de esos movimientos hacen que recuerde exactamente cómo se tumbaba y dormía en la cárcel de Sednaya.

Samuel Nacar