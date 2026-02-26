Iñaki ‘Uoho’: sobre Robe, su colapso físico de los últimos 20 días y su nuevo grupo

El pasado 10 de diciembre, Iñaki Uoho Antón (Bilbao, 61 años) salió de su casa en Sopela (Bizkaia) temprano camino del hospital para someterse a una operación de corazón. Una cirugía seria que ya estaba programada. Cuando se montó en el coche acompañado por su pareja, María, su teléfono móvil comenzó a sonar. Llamaba Fito Cabrales, su amigo y excompañero en Platero y Tú, y no eran buenas noticias: Robe Iniesta, con el que Iñaki compartió 30 años de amistad y música en Extremoduro, había muerto. “No me lo creía. De hecho, todavía no me creo que haya ocurrido”, cuenta el guitarrista. Uoho ingresó, cayó bajo los efectos de la anestesia y cuando se encontró un poco mejor, ya con la tranquilidad de que la operación había sido un éxito, encendió el móvil. “Tenía un montón de mensajes y de llamadas. Yo estaba medio drogado por la anestesia… Todo fue muy raro, muy caótico, muy extraño”, explica el músico en una cita con EL PAÍS en un bar de la madrileña Plaza del Dos de Mayo. A su lado, escucha atento Jaime Moreno (Cádiz, 39 años), cantante del nuevo grupo que ha montado Iñaki Antón, Rebrote, y que acaba de editar su primer disco, Rebrote.

El músico define sus últimos cinco años como “una nube, un paréntesis” en su vida. En 2019 se anunció la despedida de Extremoduro con una gira, en 2020 llegó la pandemia y se tuvo que posponer hasta tres veces; Robe y él discreparon sobre la gestión de la gira y se distanciaron definitivamente; en 2022 y mientras afrontaba conciertos en solitario, el músico contrajo covid persistente, que le mantuvo inhabilitado durante dos años y medio; en diciembre pasado le operaron del corazón, y en los últimos 20 días ha pasado por el quirófano cinco veces, con cirugías de pulmón (que colapsó), piedras en el riñón y complicaciones derivaras de estas patologías. “De 2021 hasta aquí es como si hubiera pegado un salto, un pequeño agujero negro. Tampoco me gustaría dramatizar. En mi vida personal he estado con mi familia, con mi gente, pero de mi trabajo, de mis aficiones y de mis amigos he estado ausente. Han sido los años más extraños de mi vida, indiscutiblemente”.

En el fragor de este tiempo con la salud maltrecha por la covid persistente, que le mantuvo muchos días al mes inhabilitado, en la cama, surgió la relación con Jaime Moreno, que vive en Cádiz. “Hay un lutier alemán allí, Dieter Gölsdorf, que nos puso en contacto. Me dijo que le había pasado música de mi grupo, The Electric Alley, y que a Iñaki le gustó mucho. A los pocos días me llegó un email de Iñaki: ‘Oye, tío, qué guay cantas, qué pena que vivas tan lejos’ [risas]. Le contesté que Andalucía y Bilbao estaban bien conectadas. Así que empezamos a enviarnos canciones y nos hicimos colegas”, explica el cantante, que se aficionó de adolescente a Platero y Tú y a Extremoduro.

Comenzaron despacio, con paciencia. Un año de trabajo, con muchas pausas, que arrojan un álbum de rock en el que se puede reconocer el estilo Uoho, con estructuras musicales que a algunos les recordarán a Platero y Tú o a Extremoduro. La voz de Jaime Moreno poco tiene que ver con la de Fito o con la de Robe. El gaditano aporta una tesitura amplia, originalidad y virtuosismo. En Rebrote también militan Miguel Colino, al bajo, y José Ignacio Cantera, a la batería, la misma base rítmica de los últimos tiempos de Extremoduro. “No diría que ha sido una grabación complicada. Es verdad que se ha alargado en el tiempo, porque Iñaki a veces no estaba en las mejores condiciones. Pero es que no había una urgencia. Hemos disfrutado del camino y del proceso”, indica Jaime. Iñaki apuntala: “Hemos compuesto canciones para la gente a la que le gusta escuchar música. No es para gente que vaya rápido por la vida. Si conseguimos que alguien pare el carromato y se siente a escuchar música durante 40 minutos, ya nos sentiremos contentos”.

Jaime Moreno e Iñaki 'Uoho' posan en Madrid, la ciudad donde inician la gira de Rebrote el 6 de marzo. Inés Arcones

Una de las piezas más destacadas del álbum se llama Cuando no estás tú, dedicada a Robe, la más larga, de 9,35 minutos, donde Moreno canta: “Y el color de este blues se entromete entre las costuras de nuestra historia porque no estás tú. / Y la luna se ha puesto azul, como todas las proyecciones de mi memoria desde que no estás tú”. En el tema de apertura, Aceleraciones I: de luz, participa Manolo Chinato con un recitado de Lorca.

La gira de Rebrote comienza el 6 de marzo en Madrid (sala But), con un aforo de 1.000 personas y las entradas agotadas. La sensación para Iñaki Antón es la de volver a empezar para un músico que llenaba plaza de toros y campos de fútbol con Extremoduro. “Me siento rejuvenecido”, explica con una luz en los ojos, “con ilusión, con ganas, deseando que llegue la hora de ensayar, de tocar en el primer concierto. He tenido la parte mala de que no he hecho nada en mucho tiempo, pero la parte buena es que albergo muchas ganas de que las cosas pasen”. Existió el temor de no llegar al 6 de marzo, a la primera actuación. Uoho y los médicos dudaron sobre si la salud del músico estaría en condiciones. En la última semana, la recuperación se ha acelerado y él se encuentra en condiciones de tocar. “Estaré a pleno rendimiento. Además, desde que he reventado por todos los lados y me han empezado a reparar órganos parece que me da más vida y los efectos de la covid persistente no han vuelto a aparecer”, relata.

Ahora Rebrote se enfrenta al dilema de si incluir temas de Extremoduro en su repertorio de directo. “Con las canciones de Rebrote llenamos 45 minutos, que es la mitad del concierto. Me apetece completar el recital con temas de Platero, Inconscientes [otra de sus bandas] y Extrechinato y Tú [el disco que grabaron Extremoduro y Platero y Tú sobre poesías de Manolo Chinato, que también recitaba]. No me parece el momento de hacer mucho de Extremoduro, porque no me apetece, está todo muy reciente. Aunque podría ser oportunista no sería oportuno. Vamos a preparar un recuerdo, un toquecito a Extremoduro, pero nada más”.

La última vez que Iñaki Antón y Robe hablaron fue hace unos tres años. Se acuerda de lo que trataron, pero no desea compartirlo. Hace una pausa, reflexiona y dice: “A Robe y a mí nos parieron en diferentes lugares y de diferentes madres, pero hemos sido hermanos. Ha ido mucho más allá de una relación artística. La relación artística y de trabajo no fue la que nos unió. Empezamos siendo colegas, nos entendimos muy bien cuando coincidíamos los Platero y los originales Extremoduro. Es una parte de mi vida muy importante, muy influyente. Hicimos un matrimonio en muchos aspectos”. Se frena unos segundos y concluye: “Creo que es tan grande lo que te estoy contando que no necesito añadir más”.