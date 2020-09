Con razón el erudito es una de las figuras más tristes del planeta cultural. Los departamentos humanísticos suelen disponer de varios ejemplares de la cofradía de estibadores de datos acarreados de libro en libro sin saber exactamente para qué. Destacan por su desdén altivo de la obra ajena y el cultivo cerril de una sola microveta cultural, tienden a la amargura resentida y no suelen salir de su baldosa. No ríen, no lloran ni suelen dotar de razón alguna a un trabajo de amontonamiento sin fruto: la erudición lleva el vicio dentro porque es tan poderosa como inagotable es la más pequeña minucia de saber.

A esta erudición Juan-Carlos Conde la llama “deshabitada”: es un hermoso hallazgo. Cuando está habitada se hace emulsión e interpretación, se hace narración dramática y tensión intelectual. Alimenta entonces la discusión y aviva el seso, la controversia y la revisión porque ha dejado de apilar ladrillo sobre ladrillo para imaginar otro modo de leer el pasado, o un problema concreto, o una lectura deformada. Entonces el erudito saca el seguro del arma, amartilla y dispara hacia una forma de conocimiento antes invisible entre ingentes datos muertos a los que hace vivir con una, dos o incluso media idea. Con eso basta para que eche a andar la máquina fabulosa del conocimiento útil, es decir, humanístico.

A Conde el hallazgo se lo regalaron las muchas horas dedicadas a estudiar con el amor de la erudición habitada las cartas cruzadas entre dos monstruosos eruditos con coraje intelectual y vida propia: una porque era increíblemente competente, judía y víctima del peronismo en Buenos Aires, María Rosa Lida de Malkiel, y el otro, Américo Castro, bregado en mil batallas por las luces en la España de la Edad de Plata, desde siempre en el sistema nervioso del Centro de Estudios Históricos y dispuesto a desmontar con erudición la idea de que a Cervantes le dictó el Quijote la divina voz del capricho y la fortuna. También él disfrutó de una erudición vitalista que puso al servicio de la cortísima y abortada Segunda República y después, ya desde el exilio, contó de nuevo con erudición muda una atrevida interpretación de la historia de España que se hizo clásica antes de nacer en 1947, España en su historia.

La reescribió varias veces y la retituló al menos una, pero entre ellas hoy sabemos que hubo una reescritura más, y no fue de su mano sino de mano de esa mujer todavía joven y tan valiente como para hacer echar a andar sus saberes en el territorio más peligroso: sobre el manuscrito aún inédito de Américo Castro. Ella corrigió las pruebas de esa obra, sí, pero añadió unas cuantas apretadas páginas más de puntualizaciones, enmiendas y sugerencias que Américo Castro asumió casi en su totalidad y con la gratitud que recoge el prólogo a la primera edición. Están en la segunda carta de Vna lagvna svmergida. Epistolario de Américo Castro y M. R. Lida de Malkiel. Ella todavía habitaba por entonces en otra casa más de erudición, el Instituto de Filología de Buenos Aires que dirigía Amado Alonso. Nadie nos quitará la ilusión de que estuvo enamorada de él mientras vivió Alonso y aunque se casara con otro sabio de letras, Yakov Malkiel. También la correspondencia de la pareja corre ya en forma de libro editado por Acantilado hace unos años, con prólogo de otro erudito bullicioso, provocador y vital, Francisco Rico.

No se la llevó nadie a Estados Unidos porque se fue ella sola con una beca bien ganada, y ahí reanudó sus trabajos por el placer de hacer bien las cosas y de entenderlas mejor, sobre todo cosas como La Celestina o La idea de la fama en la Edad Media castellana. Que otro erudito tirando a cascarrabias como Américo Castro le reprobase falta de coraje en ese libro solo enseña lo mucho que exigía a la gran inteligencia de esa mujer. Ella, más lista, más entera, sabe contestarle con la prudencia magnánima de quien no teme “el amistoso interés con que Vd. me catequiza”, pero ni va a emular al maestro, porque “cada cual hace lo que puede”, ni desde luego va a hacer otra cosa que aquello en que se sienta segura, “por falso e irrisorio que a Vd. le parezca”.

A Castro le parecía que hacía solo “cartón histórico” mientras metía en cajitas y archivos “un puñado de piedras preciosas”. A mí me parece más bien que ella no citaba tanto como deseaba Castro sus trabajos y ahí al maestro se le deshabitaba la erudición o se le colonizaba de otras pestes.

Con el cáncer avanzado, Lida de Malkiel dejaba una magistral lectura de La Celestina en dos modos: por lo breve y ensayístico y por lo fastuoso y erudito. Tenía 52 años cuando casi ciega se despide de Castro sin rencor y bien habitada de chismes eruditos.