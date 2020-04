Cuarentena con John Coltrane, por Fernando Trueba

Siguiendo en la línea de dedicar una lista a sesiones mágicas como ya hicimos con Hank Mobley y Miles Davis, ahora le toca a John Coltrane y su cuarteto clásico con McCoy Tyner en piano, Jimmy Garrison en el bajo y Roy Haynes en la batería.

El 10 de junio de 1965, de nuevo en el estudio de Rudy Van Gelder y con el sello Impulse produciendo, Coltrane grabó una de sus sesiones, a mi parecer, inmortales. Por razones, imagino, de la duración de los LPs de la época, el segundo y tercer tema no entraron en el disco, aunque aparecieran más tarde en otros discos recopilatorios.

Grabada medio año después de A Love Supreme y poco antes de Ascension y First Meditations, también grabadas en el 65, Coltrane está claramente en su año místico. Escuchando la sesión en su integridad y en orden, cosa que hago a menudo, pienso que este es mi “disco” favorito de Coltrane. No es para ponerlo de música de fondo, como tampoco leeríamos la Antígona de Sófocles haciendo tiempo en la consulta del dentista. Hay que escucharlo de verdad, entrando en la música y dejándose llevar a donde quiera que cada vez nos lleve, pues no se escucha dos veces la misma música...