¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 2 de enero de 2020

15.45 / Cine Ñ

El perro del hortelano

España, 1995 (104 minutos). Directora: Pilar Miró. Intérpretes: Emma Suárez, Carmelo Gómez, Miguel Rellán, Ana Duato.

Muchos productores se asustaron ante el atrevimiento de Pilar Miró, deseosa de trasladar a la pantalla los versos de Lope de Vega. Esta última película de la recordada directora soportó acusados problemas de financiación, pero, finalmente, lejos de amilanarse, los espectadores respondieron con entusiasmo y el filme acumuló siete premios Goya. El perro del hortelano es un ejercicio de buen gusto cinematográfico, apoyado en un estupendo elenco de actores que hacen brillar el texto, adaptado por Rafael Pérez Sierra.

17.15 / Movistar Drama

Gangs of New York

EE UU, 2000 (166 minutos). Director: Martin Scorsese. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Díaz.

El apabullante trabajo interpretativo de Daniel Day-Lewis sostiene una de las últimas grandes películas de Scorsese. Gangs of New York es un agitado y grandioso retrato del drama que habitaba la Nueva York de la segunda mitad del siglo XIX. Las bandas que pueblan la ciudad luchan entre sí, ahogadas en sangre, y Scorsese ahonda en un magnífico fresco social y político.

20.00 / TCM

Platoon

EE UU, 1986 (114 minutos). Director: Oliver Stone. Intérpretes: Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen.

La película que encumbró al controvertido Oliver Stone, una revisión pretendidamente crítica de la actuación estadounidense en la guerra de Vietnam. En el fondo, Platoon es un acertado y nada complaciente retrato de personajes que enfrenta, ante la mirada de un novato, a dos sargentos que representan el bien y el mal, además de dos actitudes contrapuestas frente a la guerra, una guerra que la puesta en escena de Stone hace aparecer como cruel y sin sentido. Tom Berenger aporta un recital interpretativo.

22.00 / Telecinco

Titanic

EE UU, 1997, (195 minutos). Director: James Cameron. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.

James Cameron sorprendió a todo el mundo con su intensa y estremecedora recreación de la tragedia del legendario transatlántico. Y es que Titanic no es sólo una colección de efectos especiales. Es una historia emotiva y bien escrita, de implacable progresión dramática, algo impensable en el creador de Aliens y Terminator. Y aporta una puesta en escena que recupera el aroma de los clásicos.

22.00 / La 2

El verdadero rostro de Darth Vader

El documental I am your father, dirigido por Toni Bestard y Marcos Cabota, se acerca a la figura de David Prowse, actor británico y antiguo campeón de halterofilia. Su rostro no resultará demasiado popular a los aficionados al cine, pero todo cambia si se conoce que Prowse se encontraba bajo la máscara de Darth Vader en las películas de Star Wars. Con 80 años, vive en el anonimato a las afueras de Londres, pero todo cambia cuando un joven director de cine se dirige a él para proponerle volver a rodar una secuencia del mítico serial cinematográfico.

22.30 / La 1

Nuevos capítulos de ‘Cuéntame’

La serie Cuéntame regresa con nuevos capítulos que comienzan en la Nochebuena de 1990. La familia Alcántara se enfrenta con diferentes avatares vitales: Antonio y Mercedes han de pasar sus primeras Navidades separados después de llevar nueve meses viviendo alejados. Por su parte, Toni viajará a la primera guerra del Golfo como enviado especial e Inés sigue volcada en sus clases de teatro.