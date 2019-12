Cinco libros para entender el ‘impeachment’ contra Trump

El impeachment, o proceso de destitución, es un mecanismo de la política estadounidense mediante el cual el Congreso del país, cumpliendo antes varios requisitos, puede decidir la salida inmediata del mandatario por una falta grave. Donald Trump se ha convertido en el tercer presidente estadounidense en ser sometido a ese proceso, acusado de pedir a Ucrania que investigue a su rival político Joe Biden y su hijo Hunter. Este miércoles, la Cámara de Representantes votó el impeachment contra el presidente de Estados Unidos por abuso de poder y obstrucción. Falta la votación del Senado, que está programada para enero. Seleccionamos cinco libros para comprender y acercarse más a lo que es un impeachment y al estado de la política estadounidense bajo el mandato del magnate neoyorquino.

1. Fuego y Furia. En las entrañas de la Casa Blanca de Trump - Michael Wolff (Península, 2018). Un año después del comienzo del mandato de Donald Trump en Estados Unidos, el autor de este libro, un consagrado periodista con contactos en la Casa Blanca, desvela el caos que reina en la residencia presidencial. Además de vaticinar un período “volátil”, la obra, traducida casi de inmediato del inglés al español, revela la opinión que tienen los trabajadores de Trump sobre él. También da cuenta de aspectos mucho más delicados, como los motivos que llevaron al actual presidente a acusar a su antecesor Barack Obama de haber intervenido sus teléfonos, o por qué su ahora exasesor Steve Bannon no podía compartir espacios con Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump. Cuando fue publicado, el libro causó revuelo internacional y difundió la sensación de que Trump no era la persona adecuada para gobernar el país.

2. To end a presidency. The power of impeachment (Terminar una presidencia. El poder de la impugnación) - Laurence Tribe y Joshua Matz (Basic Books, 2018). Este ensayo aborda el tema de cómo y cuándo se debe someter a un presidente estadounidense a un proceso de destitución. Con un tono académico, Tribe, profesor de Derecho constitucional en la Escuela de Derecho de Harvard; y Matz, experto en derecho constitucional, derechos civiles y juicios presidenciales, hablan de este mecanismo desde el pasado hasta la actualidad y se detienen en la forma en que se debe repensar el concepto de impeachment en el siglo XXI. El texto, de 304 páginas, es una lectura muy útil para aquellas personas que deseen comprender el poder del proceso de destitución y cómo esta herramienta debe ser usada en la actualidad.

3. Hillbilly, una elegía rural - J.D. Vance (Deusto, 2017). A lo largo de 256 páginas, el autor retrata a la clase trabajadora blanca de Estados Unidos: los hillbillies, como se les llama peyorativamente, que son un grupo social empobrecido y radicalizado. Los personajes que forman parte del relato han vivido por décadas en familias disfuncionales y violentas, con dramas que pasan por el alcoholismo, las drogas o las ausencias de seres queridos. Dentro de ese grupo hay diversas luchas, conflictos y el deseo de señalar a algún culpable del olvido que ha padecido por décadas. El victimismo y el resentimiento, mezclados con una férrea creencia en Dios, se suman a su conformidad con los subsidios del Gobierno y al hecho de vivir en medio del desprecio de millones de compatriotas. Ese grupo social apartado tiene gran responsabilidad en el hecho de que Donald Trump esté hoy en la Casa Blanca. Ahí radica la relevancia del libro.

4. Todos los hombres del presidente - Carl Bernstein y Bob Woodward (Los libros del lince, 1974). Escrito por dos periodistas del diario The Washington Post, este libro narra la forma en que los reporteros descubrieron el escándalo de Watergate: el robo de varios documentos de la sede del Comité Nacional de Partido Demócrata y el posterior intento de la administración del entonces presidente, Richard Nixon, por ocultarlo. Por ese episodio, el mandatario se vio forzado a renunciar ante el inminente proceso de destitución que iba a enfrentar en el Congreso. A pesar de que fue publicada hace 45 años, la obra, un clásico del periodismo y de la no ficción, ha vuelto a tomar relevancia tras la posibilidad de que el actual presidente estadounidense, Donald Trump, sea depuesto a través del mismo juicio político, esta vez por sus relaciones con Ucrania.

5. Impeach: The Case Against Donald Trump (Impugnar: el caso contra Donald Trump) - Neal Katyal y Sam Koppelman (Mariner, 2019). Si Donald Trump no es responsabilizado por pedir en repetidas ocasiones a poderes extranjeros intervenir en la política estadounidense para las elecciones de 2020, puede llegar el fin de la democracia del país. Ese es uno de los argumentos que emplean los autores en el libro en el que hablan sobre la relevancia y pertinencia que, a su modo de ver, tiene el juicio político contra el presidente Trump. Los expertos consideran que poner al presidente en el banquillo de los acusados debería ser el último recurso. Sin embargo, acuden a una frase de George Washington, que decía: “la influencia extranjera es uno de los enemigos más perniciosos del gobierno republicano”. Por eso, aducen, la propia constitución no deja otro camino que llevar a juicio al presidente.

Esta selección ha sido hecha tras consultar a algunos expertos en política estadounidense. Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano; Sebastián Royo, vicedecano en el College of Arts and Sciences de la Universidad de Suffolk en Boston; y Marc Bassets, excorresponsal de EL PAÍS en Washington y autor del libro Otoño americano, sobre las últimas campañas presidenciales de Estados Unidos.