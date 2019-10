Ricardo Darín: “Sería divertido llevar al teatro ‘Los Soprano”

Antes de convertirse en estrella del cine, Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957) se forjó en el teatro, donde debutó a los 10 años con sus padres, ambos actores. Entre película y película, siempre vuelve a los escenarios. Hasta el próximo 20 de octubre representa en Madrid la obra Escenas de la vida conyugal,que después emprenderá una gira con parada en Zaragoza, Mallorca y Bilbao antes de recalar en noviembre en Barcelona.

¿Qué le llevó a ser actor?

La herencia de mis padres, haberme criado en ese ambiente desde muy chiquito. Y la felicidad que fui sintiendo a medida que iba creciendo de poder hacer algo que me gustaba y me permitía pensar de diferentes maneras.

¿Cuál es la última obra teatral que le ha gustado?

Mi hijo solo camina un poco más lento. La vi en Buenos Aires, en el teatro off, me gustó mucho no solo el contenido sino la interpretación de todos los actores.

¿Y una película?

Tuve la oportunidad de ver Mientras dure la guerra, de Amenábar, en el Festival de Toronto, y me pareció una película de una gran profundidad. Controversial, pero muy buena.

Lleva varios años interpretando a intervalos Escenas de la vida conyugal. ¿Qué tiene esta obra que le gusta tanto?

Lo que más me gusta es que plantea un conflicto que podría abarcar a millones de personas en diferentes situaciones. Pero lo plantea con humor y nos deja ver lo que es la relación entre dos personas que se aman a lo largo de 25 años. Y me gusta mucho cómo están construidos los dos personajes.

Es una adaptación teatral que hizo Bergman de una serie de televisión que hizo él mismo. ¿Qué serie de las muchas que se producen ahora llevaría al teatro?

Partiendo de la base de que no es nada fácil llevar una serie al teatro, a lo mejor, por cuestiones de diálogos y de construcción de personajes, sería divertido ver en el escenario algo parecido a Los Soprano.

Y al revés, ¿qué obra de teatro convertiría en una serie?

Un enemigo del pueblo, de Ibsen.

¿Cuál es su personaje favorito de todos los tiempos?

Sé que va a sonar un poco raro, pero mi personaje favorito es Julián, que me tocó interpretar en Truman, con dirección de Cesc Gay, acompañado por Javier Cámara en otro personaje delicioso.

¿Y cuál sueña con interpretar en el teatro? ¿Y en el cine?

Para ser absolutamente sincero, no sueño con interpretar ningún personaje. Ni en teatro ni en cine. No es así como funciono. Primero me interesan las historias y después los personajes, razón por la cual no tengo personajes en la mira.

¿Qué libro tiene en su mesilla de noche?

No es que lo tenga en mi mesita de luz, pero el libro que estoy leyendo en este momento es un libro de Vera Fogwill que se llama Buenos, limpios y lindos.

¿Qué canción escogería como autorretrato?

No es precisamente una canción que pueda funcionar como autorretrato, pero si hay una que me acompaña desde hace mucho tiempo y que siempre me gusta, me moviliza y me pone de muy buen humor es Mediterráneo, de Serrat.

Si no fuera actor, ¿qué le gustaría ser?

Actriz. Sería un buen cambio de eje y podría mirar el mundo desde otra perspectiva.

¿Qué está socialmente sobrevalorado?

La belleza física. Es una obsesión que genera muchos traumas y muchas decepciones.

¿Qué papel no aceptaría jamás?

No hay uno solo, hay varios. Pero por razones de buen gusto no los voy a enumerar ni promocionar.

¿A qué autor teatral le daría un Nobel?

A Ibsen.