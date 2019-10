Así es ‘Liberté’, de Albert Serra, la película más sexual del pasado Cannes

Secuencia de 'LIberté'.

Liberté, de Albert Serra, director catalán querido en Cannes, describe una noche en un bosque europeo del siglo XVIII donde los ilustrados expulsados de la corte de Luis XVI se dedican al cruising (sexo en lugares públicos). "Es más transgresor lo que dicen que lo que se ve", contaba Serra en su promoción en Cannes el pasado mes de mayo, cuando la película se estrenó en la sección Una cierta mirada, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado. Ahora concursará en el festival de cine europeo de Sevilla antes de su estreno comercial en España el 15 de noviembre.

Liberté desarrolla una idea que apuntó en una instalación, Personalien, en febrero en el Reina Sofía. "Me gusta más la película que la instalación, porque es más dura. Si en Personalien había placer culpable por parte del espectador, y participabas un poco, aquí en Liberté la frontalidad de la pantalla lleva a la alteridad con los personajes. Y he podido contar algo más de esa evolución histórica, que yo he llevado hacia lo trash", contaba Serra en Cannes. Y aquí puedes ver el tráiler de Liberté.