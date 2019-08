“Nuestra música es para perrear en la trinchera”

"Tremenda Jauría es un proyecto musical que nace en la periferia sur de Madrid y que utiliza la cumbia, el reggaetón y músicas urbanas para su particular grito de guerra". Quien habla no tiene ni nombre ni rostro, o más bien, no los quiere dar ni mostrar, respectivamente. Mc Chucho (voz, guitarra y charango) es un hombre de unos 25 años al que se le ve la barba y la boca mientras habla, pero cubre el resto de su cara con una máscara, al igual que sus dos compañeros. Normalmente usan un modelo anti-gas, pero en este caro lucen una de algo parecido felino dorado.

Es su forma de proteger al conjunto y al proyecto frente a las injerencias del yo y del ego, una curiosa iniciativa para tratarse de una banda que explota unos géneros en los que la pose y la autoafirmación son la norma general. "Queríamos que fuese más despersonalizado, que fuese algo colectivo", añade Ganga DJ (diseño y producción). Hablan en femenino plural, hacen letras combativas y música reivindicativa aunque llevada a un espectáculo que invita a bailar desenfrenadamente, o como dicen desde el colectivo, a "perrear en la trinchera".

Para MC Larrata (voz, bajo y acordeón) sus influencias son variadas a nivel musical, mencionando a la cultura de los centros ocupados o a la electrónica mainstream, mientras que a nivel discursivo les inspiran tanto el punk como el zapatismo. La banda, que completa Mc Machete (voz y percusión) charló también de la actualidad social y de la industria musical en una entrevista en vídeo grabada en la escuela de baloncesto del Club Estudiantes.