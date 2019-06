Malpaso quiere caminar recto

Tommaso Koch

Ana Flecha dudó. Y, luego, escogió mal. Lo dice a posteriori, después de meses de quejas, impagos, la apertura de un proceso monitorio y un reciente encontronazo en Twitter que ha devuelto su caso a la actualidad. Por eso, si volviera a aquel julio de 2017, cambiaría su decisión. Entonces, la autora ya había traducido dos obras para el sello Los libros del lince —adquirido por Malpaso en 2016 y rebautizado Lince ediciones— y recibido los pagos correspondientes. A la tercera, sin embargo, algo se torció: la entregó, envió la factura en mayo de 2017, insistió en junio pero siguió sin ver el dinero. Lo que la llevó en julio hasta una encrucijada: debía consignar una cuarta traducción, a un sello que todavía no le había pagado la anterior. Varios amigos le recomendaron que no lo hiciera. Ella, en cambio, decidió fiarse. Además, le parecía poco honrado no respetar un contrato. Pero resultó que tenían razón ellos: desde entonces Flecha no ha recibido un solo euro por ninguno de los dos trabajos, ni tampoco por un informe que también realizó para Lince ediciones. “Si hubiera llegado a pensar que no me pagarían, no habría entregado esa segunda traducción”, confiesa ahora, por teléfono.

En los meses siguientes, la traductora reclamó su dinero, tanto por correo como llamando a la editorial. Le respondían que le pagarían, pero que se armara de paciencia. Cansada de esperar, en enero de 2018 envió un burofax a la editorial y en abril del mismo año acudió a visitar su sede en Barcelona. Dice que la contable le aseguró que “tenían voluntad” de saldar la deuda pero que, si quería, iniciara una denuncia. Al fin y al cabo, varios autores y traductores ya lo estaban haciendo. Así que Flecha puso en marcha un proceso monitorio, ante un juzgado de primera instancia de Barcelona. A la vez, la traductora, en agosto de 2018, se sumó al coro de creadores que lamentaban en las redes sociales los impagos del universo editorial de Malpaso. “No tengo ningún problema con los trabajadores del grupo, sino con la junta directiva. No he dicho nada que no sea objetivo y demostrable”, agrega.

Esta semana, Flecha vio que Malpaso estaría en la Feria del Libro de Madrid, que sigue publicando, y aprovechó para volver a recordar en Twitter su deuda pendiente. Primero, le contestaron desde Lince ediciones: “Nosotros no te deseamos mal y tampoco descalificamos tu trabajo". Después intervino el presidente del grupo, Bernardo Domínguez. “Lince es una empresa independiente que te contrató un servicio que aún te debe. Ni más ni menos. Tú calumnias a Malpaso”, le escribió. Traductora y directivo intercambiaron varios mensajes, y en uno de ellos el mexicano terminó estallando: “No seas ridícula! Se te deben poco menos de 4 mil euros”. Sus palabras desataron una oleada de indignación, a la que se sumaron escritores, traductores, librerías, asociaciones profesionales y hasta editoriales como Blackie Books, bajo el lema #Malpasopagaya. Y Flecha cuenta que ha recibido decenas de mensajes de solidaridad y apoyo.

Lo que todavía no ha llegado, sin embargo, es el pago. Y eso que, según la traductora, la editorial sí declaró en 2018 la retención del IRPF por sus trabajos, a la vez que ella debió liquidar el IVA de un cobro que todavía no había realizado. Flecha asegura que desde el juzgado se le ha comunicado el embargo de las cuentas de la editorial, para hacer frente a sus impagos.