‘Viaje por la Barcelona taurina”, evocaciones de un aficionado catalán

Manolete, Conchita Cintrón, Domingo Ortega, Manolo Vázquez, Manolo González, Rafael Ortega, Joaquín Bernadó, José Falcón, Antoñete, Jaime Ostos, Paco Camino, entre otras figuras, forman parte de la memoria de Salvador Balil, empresario textil catalán, a quienes dedica “Viaje por la Barcelona taurina”, el libro que obtuvo el pasado enero el I Premio de Literatura Taurina Enrique Ponce-Club Allard y que ahora publica la editorial sevillana El Paseo.

Balil constata la enorme impronta que la cultura taurina ha dejado en un amplio sector de la población barcelonesa y catalana, revitaliza el gran referente que fue la Barcelona taurina y mantiene su esperanza de que los toros vuelvan a la capital mientras la plaza Monumental siga en pie.

“En Barcelona se vive una situación anómala en el mundo de los toros, y yo tenía que hacer algo para mantener vivo el rescoldo, pequeño pero vivo, de su afición”, comenta el autor durante el acto de presentación del libro en Sevilla, ciudad donde nació en 1937 de forma accidental.

Aficionado de cuarta generación, repasa en el texto aquellos toreros que dejaron una huella más honda en su memoria, y trata de indagar ahora con añoranza las razones que en 2010 llevaron a la prohibición de los espectáculos taurinos en la Comunidad.

“Creo que la primera razón del declive hay que buscarla en el turismo y el negocio que en este sector vio el empresario de la Monumental, Pedro Balañá hijo. Se ofrecieron festejos de ínfima calidad y el aficionado se fue alejando de la plaza. Después, el nacionalismo aprovechó esa circunstancia para prohibir lo que consideraba un símbolo hispánico”, comenta Salvador Balil.

“Fue una pena porque Barcelona había sido una plaza importantísima en el mundo taurino, no solo por el número de festejos, sino por su calidad”, prosigue, “pero no es menos cierto que la afición decae si no se alimenta”.

De ahí, concluye, que la afición taurina catalana de hoy sea reducida y viva en las catacumbas, al amparo de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña.

“Me parece bien que una plaza se cierre si no hay público, pero no que la cierren los políticos, y menos en una época de libertades como la actual”, argumenta. “Esa es una decisión que no debe tolerar; no tiene sentido, además, la prohibición de los festejos taurinos y que se proteja los correbous por razones electorales”, añade.

Salvador Balil está convencido, no obstante, de que la fiesta de los toros volverá a Barcelona. “La vida da muchas vueltas”, afirma; “mientras la plaza siga ahí, intacta como está, se mantiene la esperanza.

A la espera de que llegue ese momento, su libro hace hincapié en que Barcelona y Cataluña han sido puntales fundamentales de la tauromaquia, y que él ha sido testigo privilegiado del paso de las grandes figuras de la segunda mitad del siglo XX.

“Este libro está escrito en Barcelona”, escribe en el prólogo, “ese viejo emporio del arte taurino que, aparentemente, ha quedado sin vida. Pero no es cierto; su plaza, herida en lo más hondo, no ha perdido la fe en que los toros han de volver. Y más, teniendo ahora la ley a su favor”.