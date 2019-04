Condenado a un año de cárcel el documentalista que grabó la cripta franquista de Pamplona

El juzgado número 3 de lo Penal de Pamplona ha dictado sentencia contra el documentalista Clemente Bernad, autor de la película A sus muertos, un reportaje sobre el Monumento a los Caídos de la capital Navarra, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Durante el rodaje del mismo, en 2016, el cineasta ocultó una cámara y un micrófono y los introdujo en la cripta donde los miembros de la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz honran a los caídos franquistas. Su intención era continuar su labor de investigación y documentación de las misas que se celebran en dicho espacio, todos los 18 de cada mes, en recuerdo al golpe de Estado ejecutado el 18 de julio de 1936.

La sentencia -que ha avanzado el eldiarionorte.es- señala que el derecho fundamental a la libertad de expresión no es absoluto. Para la magistrada este derecho está limitado por otros derechos fundamentales como el de la intimidad de los miembros de la citada hermandad. Es más, ni siquiera la sospecha de que en la cripta se pudiera estar exaltando o haciendo apología del golpe franquista contra España, podría justificar la documentación sin permiso de su actividad.

Tampoco lo podría hacer la Policía sin autorización judicial “y ello porque el derecho de libertad de expresión y de libertad de información no es un derecho absoluto y tiene su límite en el derecho de los otros”. Para la magistrada, la intención real del procesado fue mostrar a la sociedad los actos de apología y de exaltación del golpismo y de humillación a las víctimas que se llevan a cabo en ese lugar. El procesado filmó de forma "indiscriminada" más de 29 horas seguidas del interior, durante el 18 de marzo de 2016, tras colar los aparatos de grabación por la rendija de ventilación, a la derecha del altar. Hasta que la cámara fue descubierta y retirada.

Daños morales

Aunque en el documental estrenado en 2017 no aparece “ni una sola imagen” de la ceremonia, según sus creadores, el artículo 197.1 del Código Penal señala que será sancionado quien “utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen”.

La Fiscalía pedía dos años y seis meses de prisión y una multa de 12.000 euros tanto para Bernad como para su pareja Carolina Martínez, gestora cultural y editora. Pero Martínez ha sido absuelta de todas las acusaciones, dado que el juzgado asegura que no se ha podido probar que participara en la colocación de la cámara y del micrófono. La juez considera que Bernad atentó contra la intimidad de los miembros de la hermandad y a uno de ellos, el secretario que denunció los hechos, deberá indemnizar con 1.200 euros por daños morales. La sentencia puede ser recurrida en la Audiencia de Navarra.

La hermandad los acusó de grabar una de estas ceremonias, cuyo acceso está restringido a los miembros del grupo y al Arzobispado. Desde 1998 el monumento es de propiedad del Ayuntamiento y de los ciudadanos de Pamplona. De ahí que el resto del edificio —el monumento más grande al franquismo, tras El Valle de los Caídos— sea de titularidad pública. El Arzobispado tiene derecho de usufructo a perpetuidad de la cripta y permite a la hermandad que siga celebrando sus misas. De la cota cero hacia arriba es público; por debajo, es privado. Hasta hace un año este espacio custodiaba los restos de los generales Mola y Sanjurjo, los ideólogos del golpe.

La anomalía se acentúa por el hecho de que dicha hermandad “ha ejercido como guardia pretoriana del monumento, creada por excombatientes requetés al terminar la guerra”, como apuntó en su día Bernard a EL PAÍS. “Esas celebraciones son apología del golpismo y del franquismo. Dicen que es un espacio privado y que no se puede grabar. Pero la ciudad ha pedido que se acaben las misas. Y nos acusan de lo que no está grabado. No podemos hablar de nuestra línea de defensa para no desvelar nada”, añadió el cineasta.