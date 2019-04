¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 5 abril de 2019

20.30 / La

Grandes nombres en ‘Días de cine’

Fiel a su cita semanal, Días de cine repasará este viernes los estrenos más destacados de una cartelera a la que llega La boda de mi ex, un título que ha vuelto a reunir a Keanu Reeves y Winona Ryder; e Identidad borrada, un drama sobre la homosexualidad que tiene a Nicole Kidman y Russel Crowe entre sus protagonistas. La II edición del Festival Cine por Mujeres y una despedida a la cineasta Agnès Varda (responsable de títulos como Los espigadores y la espigadora) completan el programa de esta semana.

21.30 / La 2

‘Two much’

Estados Unidos-España, 1995 (112 minutos). Director: Fernando Trueba. Intérpretes: Antonio Banderas, Melanie Griffith, Daryl Hannah.

Después de alcanzar la gloria con Belle époque, Fernando Trueba quiso homenajear a la comedia clásica norteamericana con esta divertida historia de amores, enredos, lujo y mafias. Buen trabajo de Antonio Banderas, no tanto de Melanie Griffith y Daryl Hannah, para una historia que pasó por las carteleras americanas con más pena que gloria, no así en España, donde gozó del beneplácito de los espectadores.

21.30 / La Sexta

‘laSexta columna’ viaja al Reino Unido

El discurso a favor del Brexit cala en las pequeñas ciudades inglesas mientras el Londres cosmopolita lamenta verse abocado al aislamiento. Bajo el título ‘Brexit: Should I Stay or Should I Go’, laSexta columna viaja al Reino Unido y analiza por qué, tres años después, el Reino Unido sigue sin saber qué hacer con el Brexit. ¿Abandonará o no la Unión Europea? ¿Cuándo? ¿Cómo piensan resolver este caos?...

22.00 / Telecinco

La derecha se cita en casa de Bertín

Bertín Osborne abre las puertas de Mi casa es la tuya para recibir la visita de tres candidatos a las elecciones generales del 28 de abril, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal (tanto el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, declinaron la invitación). Los tres candidatos también recordarán sus comienzos en política y destacarán algunas de las decisiones que han tomaron en los partidos que presiden.

22.10 / Antena 3

Humor y pericia en ‘Juego de juegos’

Silvia Abril tiene preparadas en esta octava entrega de Juego de juegos más pruebas con las que meter en problemas a los concursantes que quieren llegar a la fase final y hacerse con premio. En este octavo programa, los concursantes se enfrentarán a ‘Menuda pieza’, ‘Youtuba’, ‘Sacamuelas’, ‘Pendiente de un hilo’, ‘Apuesto por ti’ y ‘A toda pastilla’. El finalista tendrá la oportunidad de ganar 50.000 euros en ‘Manos rápidas’.

22.10 / La 1

Gala final de ‘La mejor canción jamás cantada’

Quedan poco más de 24 horas para saber cuál es ‘La mejor canción jamás cantada’ en español de las últimas décadas según los espectadores de La 1. ¿Será la mítica ‘Ay pena, penita, pena’, que popularizara Lola Flores en los años 50; ‘Yo soy aquél’ de Raphael; o el himno ‘Mediterráneo’, de Joan Manuel Serrat? ¿O tal vez se proclamará ganadora el éxito de Los Secretos ‘La chica de ayer’, la mil veces tarareada ‘La Flaca’, de Jarabe de Palo; la bailada por todos ‘Ave María’ de David Bisbal; o ‘Quédate conmigo’, la balada con la que Pastora Soler participó en Eurovisión en 2012? Se desvelará esta noche en la gran final del programa presentado por Roberto Leal.