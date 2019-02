El hijo de J. D. Salinger confirma que su padre siguió escribiendo, y que publicará sus textos

J. D. Salinger decidió dejar de publicar sus escritos a los 46 años, pero no de escribir. Matt Salinger, hijo del autor de El guardián entre el centeno, ha confirmado hoy en una entrevista publicada en el diario británico The Guardian que él y la viuda del neoyorkino trabajan "tan rápido" como pueden para publicar sus textos inéditos. "Todo lo que escribió será compartido en algún momento", ha anunciado Salinger hijo en la entrevista.

"Mi padre estuvo escribiendo durante 50 años sin publicar. Eso es un montón de material", explica Matt Salinger en la entrevista. Jerome David Salinger murió en el año 2010 a los 91 años en New Hampshire (EE UU). Llevaba lejos de la vida pública prácticamente cinco décadas, cuando tras el inesperado éxito de El Guardián, convertido en best seller el mismo año de su publicación, 1951, decidió abandonar Nueva York e instalarse en el campo, en la misma casa en la que falleció.

"[Mi padre] podía ir conduciendo el coche y frenar para escribir algo y reírse para sí mismo. A veces me lo leía, otras no. Al lado de cada silla tenía una libreta", narra Salinger hijo en una de las respuestas a Lidija Haas, quien firma la entrevista. Salinger no explica cuál es la temática de los textos inéditos de su padre, que hubiera cumplido 100 años el pasado enero.