"Es la historia de una saga familiar engendrada y educada en un régimen de una devastación moral absoluta. Es una gente feroz, una colección de soledades que se intentan destruir entre sí. Es oscura, dramática, no es un thriller, no es sobre la droga… Es una ficción sobre la familia, la soledad, la violencia, la ambición y sobre un estado de las cosas", explicó en su día Enrique Urbizu sobre su serie Gigantes (Movistar), aunque también es una serie sobre la droga, la corrupción y las distintas mafias que se complementan y retroalimentan, desde los narcotraficantes a determinados políticos y policías para los que la codicia lo justifica todo, temas que conoce profundamente: ahí están La caja 507 o No habrá paz para los malvados.

Los seis primeros capítulos de Gigantes la convierten en una de las mejores series españolas de la actualidad y dejan al espectador anhelando que llegue pronto la segunda tanda. Es la virtud del trabajo bien hecho, y tanto urbizu como los guionistas Miguel Barros y Michel Gaztambide tenían muy claro lo que querían contar, con quienes querían contarlo, en qué localizaciones y con que tipo de fotografía. Un casting excelente en el que destacan Isak Férriz y Yolanda Torosio, lo que no es fácil al estar arropados por unos estupendos José Coronado, Danil Grao, Carlos Librado, Sofía Oria, Elisabet Gelabert o Juana Acosta.

Cuando se habla de Gigantes se suele citar a Tarantino o a El Padrino, al primero por su dominio de las secuencias violentas y al segundo porque la serie española habla de una saga familiar mafiosa. En realidad también se podría citar al Guy Ritchie de Snatch: cerdos y diamantes y Rocknrolla, al Francesco Rosi de Le mani sulla cittá, o a los Hawks y De Palma de Scarface y a tantos y tantos otros que han llevado al cine lo que llevó a la literatura, entre otros, el Dashiell Hammett de Cosecha Roja. Es la fascinación por lo canalla, de la que en España hay constancia desde la picaresca.