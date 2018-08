Después de bañarme en el mar, me urge encontrar una ducha, para quitarme la arena y la sal. Hay cola en la ducha: hombres, mujeres, niños, abuelos, con la misma necesidad imperiosa de lavar sus cuerpos. Madon está debajo de la sombrilla. De repente, no entiendo qué hacen miles y miles de personas en un sitio tan hostil como la playa. Tengo que duchar a Madon también. Pierdo mi lugar en la cola al ir a por Madon. Tengo que arrastrarlo. Al fin nos toca, nos duchamos los dos. Madon protesta, no quiere ducharse, pero claudica.

Tenemos que cambiar de sitio, tenemos que irnos de Marbella, tengo un presentimiento. Vamos al hotel, nos volvemos a duchar por puro vicio. Madon está harto de tanta ducha. Le doy unas patatas fritas del minibar para que se anime. Nos secamos. Hacemos la maleta. Ya estamos los dos en el coche. Decido volver a Madrid. Pongo la radio. Hablan del máster de Pablo Casado. Todo un país pendiente de un máster, menos Madon y yo.

Casi no queda gasolina. Paro en una gasolinera. No hay gasolinero. Que no haya gasolineros en ninguna gasolinería de España me importa un millón de veces más que el máster de Casado, aunque es posible que ambos hechos sean el mismo hecho, este pensamiento me hunde en el abismo. Me tengo que poner yo mismo la gasolina. No les basta a los dueños de las gasolineras con enriquecerse mucho. Tienen que enriquecerse a lo bestia, a lo devastador, a lo universalmente salvaje. Por eso no quieren gastarse dos sueldos en dos empleados que te atiendan y te sonrían. Dos seres humanos a quienes poder decir: “Buenos días, lleno, por favor, sin plomo de 95. Un millón de gracias”. Me gustaría verter la gasolina por fuera del coche. ¿Por qué demonios he de saber cómo se pone gasolina? ¿Por qué no me hacen un contrato a tiempo parcial Cepsa, o Repsol, o BP o Petronor por los siete minutos en que me convierto en un empleado de la compañía? ¿Por qué no me nombran directamente empleado del mes?

Bordeamos Granada y veo montañas con restos de nieve. No quiero parar hasta Madrid, presiento algo. El Opel Manta aguanta. De improviso, suena mi teléfono móvil con insistencia. Paro en un desvío. Es la Guardia Civil. Buscan a un perro. Que si yo sé dónde está el perro. Lo describen. Miro a Madon. Clavadito. O sea que no le habían abandonado. Que devuelva al perro o me detendrán por secuestrador de perros. Que me han visto con el perro y que alguien dio mi nombre. Que el perro lleva microchip y que enseguida se verificará la identidad de su dueño. Que tengo que volver a San José. El perro se llama Cuqui. Pruebo a ver. Digo Cuqui, y Madon se echa a temblar como si hubiera nombrado al diablo. Es Cuqui, en tres horas lo tiene de vuelta, le confirmo al sargento de la Benemérita. Gracias, dice él. Si lo devuelve enseguida, no habrá problemas, concluye.

Pobre Madon, tiene que volver al lado de una familia que le llama Cuqui. Me parece un nombre hortera y pijo. Miro la nieve de Granada. Pensaba en pasar el próximo invierno al lado de Madon, ya no podrá ser. Nunca te llamaré Cuqui, y le doy un beso.