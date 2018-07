El álbum de fotos que desenterró un secreto, un piso en Berlín y una huída

Carmen Romero Dorr nació en Madrid en 1981. Estudió Periodismo en la Complutense y, cuando terminó, entró a trabajar en Ediciones B, en el ámbito de la Comunicación; desde hace unos años es editora en esa misma firma. Ahora, después de su primer libro, está dudando con la trama del segundo: "No sé si una contemporánea u otra histórica". En cualquier caso, tendrán la maternidad como tema de fondo. "Aunque no como podemos pensar, no de forma habitual".