¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 5 de abril

21.05 / beIN Sports

Duelo europeo para el Atlético de Madrid

Después de deshacerse con comodidad del Lokomotiv de Moscú en octavos de final de la Liga Europa (8-1), el Atlético de Madrid recibe en el Wanda Metropolitano al Sporting de Portugal con el objetivo de poner un pie en semifinales de la segunda competición continental. El conjunto rojiblanco, que nunca ha vencido al equipo lisboeta en esta competición, tratará del alcanzar un resultado que le permita viajar con cierta tranquilidad al choque de vuelta.

21.45 / Antena 3

‘El hormiguero’ recibe al actor Javier Gutiérrez

Esta noche, El hormiguero recibe la visita del actor Javier Gutiérrez, con el que Pablo Motos charlará de su nueva película, Campeones, una comedia con grandes dosis de ternura dirigida por Javier Fesser y que llega a los cines el próximo viernes. En este filme, Javier (último Goya al Mejor Actor por El Autor) interpreta a Marco, un entrenador profesional de baloncesto que, en plena crisis personal, se ve entrenando un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza siendo para él un castigo se acaba convirtiendo en una lección de vida.

21.50 / La 2

‘La comunidad’

España, 2000 (104 minutos). Director: Álex de la Iglesia. Intérpretes: Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Caba, Terele Pávez.

Con un extenso y acopladísimo reparto, capitaneado por una impresionante Carmen Maura (Goya y premio a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián), Álex de la Iglesia regresa a su particular universo cinematográfico en esta original comedia negra, que narra las vidas de los habitantes de una comunidad de vecinos que se pelean por heredar el dinero de un rico residente (300 millones de pesetas de un premio de lotería). Un sobresaliente y delirante conglomerado de horror, humor, suspense y acción.

22.00 / TCM

‘El hombre que nunca estuvo allí’

The man who wasn't there. Estados Unidos, 2001 (110 m.). Director: Joel Coen. Intérpretes: Billy Bob Thornton, Frances McDormand, James Gandolfini.

Los hermanos Coen (Fargo y El gran Lebowski) volvieron a sorprender a los espectadores con otro de sus sobresalientes trabajos. En esta ocasión se trata de una comedia negra en la que Billy Bob Thornton da vida, en una interpretación sobria y sin excesos, a un discreto barbero rural que no es feliz con la vida que lleva. Una historia de pasión, crimen y castigo rodada en color pero presentada finalmente en blanco y negro, que obtuvo, entre otros galardones, el premio al mejor director en el Festival de Cannes.

22.30 / La Sexta

‘Orgullo y prejuicio’

Pride & prejudice. Reino Unido, 2005 (127 minutos). Director: Joe Wright. Intérpretes: Keira Knightley, Brenda Blethyn, Rosamund Pike, Donald Sutherland.

Tras películas como Emma, Mansfield Park y Sentido y sensibilidad, entre otras, el universo literario de Jane Austen vuelve a la gran pantalla, ahora bajo la atenta mirada del debutante Joe Wright. Ambientada en la Inglaterra rural de finales del siglo XVIII, esta premiada cinta narra, con una cuidadísima recreación de la época victoriana, una clásica historia de amor y malentendidos. Un buen drama romántico que fue candidato a cuatro oscars.

23.45 / La 1

‘Españoles en el mundo’ inicia temporada

El equipo de Españoles en el mundo vuelve a hacer las maletas en búsqueda de nuevos destinos. El espacio de viajes de La 1 se trasladará por tierra, mar y aire para descubrir nuevos destinos y redescubrir otros ya conocidos. Berlín, Luisiana, Florianópolis, Coria del sur, Etiopía o Azerbaiyán son algunos de esos lugares que conocerán los espectadores a través del equipo habitual de reporteros. Berlín y Potsdam, su primera parada.