La vida en mitad del desierto, otra metáfora de la historia de Colombia

El camino desértico que William Vega tenía que recorrer para llegar al rodaje de su primera película La Sirga (2012) fue una de las inspiraciones para su segundo largometraje, Sal, que llega a los cines colombianos este fin de semana. El cineasta caleño vio en ese paisaje árido el fondo de su nueva producción y también un personaje más. Pero no pudo grabar allí, en el departamento de Nariño, salida natural del contrabando por el Pacífico, las rutas que manejan los paramilitares, las guerrillas y el narco. La realidad de Colombia se le puso por delante, aunque no la quitó del guion.

"Encontramos un lugar similar en el desierto de Tatacoa, ecosistema de bosque tropical seco que servía para situar a unos personajes aislados, perseguidos por conflictos sociales", explica el director. La pareja que protagoniza Sal vive en una casa de lata, se alimenta de cactus y utiliza este mineral como moneda de cambio. Sobreviven a la adversidad del lugar y a la de su país. Pero no hay balas ni sangre en la película. "No se muestran expresiones violentas", apunta Vega. Están, pero no se ven.

El tiempo en la película es relativo. "Siempre nos persiguen los mismos contextos, aunque el personaje elegido sea un ermitaño", dice el cineasta. Es el bucle en el que vive Colombia, las diversas maneras en las que se reproduce la violencia y que llegan al espectador local con el mismo impacto. Sea en un momento álgido de la guerra o en el actual, en el del posconflicto. William Vega no necesita dotar a sus protagonistas de costumbrismo ni realismo para que se conviertan en un espejo. "Es un universo muy fantaseado que no crea distancia con el que está viendo la película".

William Vega no solo jugó con una estética de apariencia postapocalíptica, también recurrió a experimentar con el lenguaje. "Pretendía que la película fuera más allá de las palabras por eso hay tantos silencios", argumenta, "los diálogos responden a otros medios como el teatro y la televisión. En el cine se puede explorar más la acción y la inmovilidad como contrapuntos".

Sal ya ha pasado la prueba del público en la última edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias el pasado enero. "En los colombianos mueve emociones relacionados con la relación que se cuenta entre padres e hijos. Este es un país de padres ausentes por divorcios, desapariciones y los que se fueron a combatir a la guerra". Otra vez, la historia de Colombia.