Un carrusel de artistas se reúne para ayudar a México

Un carrusel de artistas dan vida al cartel de México es que me acuerdo, un concierto solidario que, además de ayudar a los damnificados por los terremotos del año pasado en el país latinoamericano, promete cuatro horas de música. Los Secretos, Rayden, Bely Basarte, Rafa Pons y David Otero han presentado este miércoles el espectáculo, que se celebra el 28 de febrero en el Wizink Center de Madrid, y que contará con otros muchos artistas como MClan, Elefantes, Rozalén, Marwan y Coque Malla. Todo lo recaudado irá destinado a la reconstrucción de viviendas en las zonas más afectadas.

El destino de los fondos La Fundación Alfredo Harp Helú será quien reciba los fondos recaudados. Esta organización, radicada en Oaxaca, trabaja en la reconstrucción de viviendas y monumentos históricos dañados tras los sismos. Susana Pliego, directora general de Cooperación Educativa y Cultural del Gobierno mexicano, ha expuesto en la presentación que 10.000 viviendas están afectadas, “pueblos enteros destruidos”, además de 1.300 edificios patrimoniales. La fundación utiliza materiales locales para las construcciones, que además de respetar la tradición y fisonomía del lugar son de carácter flexible, lo que minimiza los daños en caso de un nuevo temblor.

“Cartel como este es muy raro que ocurra”, subraya Ramón Arroyo, de Los Secretos, para llamar la atención sobre las posibilidades que abre el encuentro, con artistas de todos los géneros y épocas en un mismo espacio. A su lado, Rafa Pons añade que “no se sabe muy bien qué va a pasar” pero que el compañerismo entre los artistas que participan augura “una jornada muy divertida”. El evento, organizado por Lesnits, EL PAÍS y Los 40 principales, tendrá un formato acústico de cuatro horas de duración. Los artistas que se han sumado enfatizan el poder de la música y la cultura como la mayor muestra de hermanamiento, especialmente en momentos de catástrofe como el que vivió México el pasado septiembre. "Cuando pasa algo en un lugar del mundo nos pasa a todos, como raza tenemos la capacidad, y es lo bonito del ser humano, de unirnos y de que ocurra lo que no sucede en nuestra forma normal de vivir, que vamos cada uno a nuestra bola”, expone el cantante David Otero.

México es “un país hermano”, como lo han definido en la presentación, con un particular significado para cada uno de ellos. Rayden recuerda que allí realizó su primera gira internacional y le impresionó “el respeto” y “la devoción” que demuestran los mexicanos por la música, que entienden como cultura y no como mero entretenimiento. “Gracias a la suerte dentro de la desgracia ha salido una oportunidad como esta de hacer arte útil para devolverles algo”, considera. Arroyo puntualiza que todos los españoles tienen una “deuda histórica” con el país por haber abierto sus puertas a los exiliados de la Guerra Civil. Su compañero Álvaro Urquijo invita a usar, a través de la música, ese "arma” potente que es la solidaridad: “Cuando ocurre alguna desgracia no es tan difícil juntar fuerzas a base de unas cuentas manos que formen un puño gigante”. Él promete que Los Secretos ofrecerá “un buen rato” y que el acto será “de primer nivel”.

