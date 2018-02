La estilista Natalia Ferviú abandona ‘Cámbiame’

La estilista y presentadora Natalia Ferviú ha informado este viernes de que ha abandonado el programa de Telecinco Cámbiame. En un comunicado compartido en su perfil de Twitter, Ferviú ha señalado que el programa ha sido "una de las experiencias más enriquecedoras" de su vida, pero que no se siente "cómoda" con el nuevo formato de Cámbiame, que desde este lunes se emite en directo.

"En los últimos días se ha modificado el formato del progama, entrando en una dinámica que respeto, pero en la que no me siento cómoda", ha explicado la estilista, que ha añadido: "Con toda la pena del mundo, por como se han desarrollado los acontecimientos y antes de vivir situaciones por las que no estoy dispuesta a pasar he decidido cambiar de rumbo".

Desde este lunes a las 13.45, el programa conducido por Carlota Corredera en Telecinco se emite en directo y cuenta con más estilistas que forman tres equipos con peluqueros para cambiar el look de los participantes. Gracias al nuevo formato, será posible cambiar de imagen a dos personas cada día. Además, la emisión será más larga y se han estrenado nuevos espacios.

Ferviú ha aclarado que dejó el plató este miércoles, pero que ha permanecido en silencio hasta este viernes porque "el ruido es un mal aliado de la calma". "Me parece justo y necesario pediros disculpas por haber permanecido en silencio hasta hoy", ha escrito la presentadora, que ha difundido el comunicado, dirigido a sus ferviuers, dos días después de dejar el programa de televisión.

Ferviú recoge en su texto, que ha sido comentado por cerca de 600 personas y ha obtenido unos 2.300 me gusta, que cuando entró en Cámbiame su "misión" era trasladar a un plató de televisión "el trabajo que llevaba haciendo más de una década en el mundo editorial". La estilista ha destacado que ha conocido "gente maravillosa" y que se lleva "mucho amor". También ha señalado que en cada uno de los "cambios" que realizó hubo un "transformación" en ella.

La estilista también se ha disculpado ante "quien haya podido sentirse ofendid@" por sus palabras o sus comportamientos. "Como humana que soy, también me he equivocado muchas veces", ha subrayado. Finalmente, Ferviú ha indicado que seguirá trabajando para que su futuro siga ligado a la televisión. "Amigos y amigas, ha llegado el momento de experimentar mi gran cambio", ha concluido.