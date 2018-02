El arranque de Julián Muñoz por sevillanas cuando se le suponía negociando con La Parca demuestra que la picaresca es patrimonio de España en perfecto estado de conservación. El zapateado del delincuente en un garito malagueño alegró la programación del televidente ahíto de crímenes y esquizofrenias catalanas. Erguido como un chopo, pulsera telemática en bandolera, el ex alcalde de Marbella era El Buscón don Pablos, Triana y olé.

El pícaro del Siglo de Oro recurría a la estafa y el engaño para medrar socialmente, pero era más individualista que el granuja contemporáneo, gregario y exhibicionista, y siempre expuesto a la pena de telediario porque las nuevas tecnologías acechan. Del móvil a la caja tonta, sólo hay un paso. El juez burlado por el bailaor de Mijas no pudo negarse al régimen abierto, hace año y medio, porque se lo imploraba un espectro babeante, consumido.

El inventario de dolencias atribuido al moribundo resucitado por bulerías es otra obra maestra del artificio médico. Leído de corrido, impresiona mucho: cardiopatía isquémica-hipertensiva, diabetes mellitus tipo I, dislipemia, arteriopatía sistémica con stent ilíaco, insuficiencia venosa, hipoacusia bilateral, adenoma de próstata, artrosis cervical, ictus sin secuelas neurológicas y aneurisma de aorta.

Pero esta semana no sólo hemos disfrutado de las seguidillas de Muñoz, divulgadas por todas las cadenas nacionales, y alguna extranjera que nos quiere mal desde que éramos un imperio donde no se ponía el sol. El pillo más envidiado por la población laboralmente activa es un funcionario de la Diputación de Alicante que no ha pegado un palo al agua en su vida. Ha trabajado 18 meses en 15 años encadenando vacaciones, bajas y caradura. Ha salido poco en televisión porque es más de estar en casa.

Durante la crisis económica, la fuga de cerebros ha sido masiva y dolorosa, pero en España sobra talento. El pequeño Nicolás lo tiene. Medicado, asignándole un preceptor en algún partido, la picaresca política debiera incorporarlo en plantilla.