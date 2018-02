Michael Haneke prepara una serie de televisión

Michael Haneke también se pasa a las series de televisión. El director de Funny Games o Amour prepara una serie de 10 capítulos titulada Kelvin's Book. "Después de 10 telefilmes y 12 películas, quería contar una historia más larga por una vez", ha dicho el cineasta.

La producción de la serie correrá a cargo de UFA Fiction, también responsable de la serie alemana Deutschland 83 y de su continuación, Deutschland 86. Aunque no se conocen muchos detalles sobre la serie de la que se hará cargo Haneke, se tratará de una historia distópica situada en el futuro donde un grupo de jóvenes tienen que aterrizar de emergencia fuera de su país durante un vuelo, descubriendo así la verdadera cara de su tierra por primera vez.

"Ningún director contemporáneo me ha emocionado e inspirado tanto como Michael Haneke", ha dicho Nico Fomann, productor ejecutivo de la serie junto a Benjamin Benedict. "Kelvin's Book es una historia extraordinariamente rica, con fuerza y ambiciosa. Con temas contemporáneos y una reflexión sobre la era digital en la que vivimos, no puede haber mejor momento para este proyecto". Todavía no hay detalles sobre la cadena o plataforma en la que se podrá ver esta serie.