“Buenos días olisqueadores de bragas” y otras 8 boutades del rey de la novela negra

James Ellroy se presenta con andares desgarbados y portando con total comodidad su gran tamaño. Lleva pajarita a rayas, un sombrero que le da cierto toque veraniego y se comporta como la estrella excéntrica y el escritor inmenso que es. Combina el gesto reconcentrado con algunas sonrisas e inflexiones de una voz que suena a otro tiempo. El show está en marcha desde por la mañana: entrevistas, rueda de prensa, recogida del premio Pepe Carvalho. Canta, vende libros como si estuviera en un anuncio de radio, se queda con la gente. Barcelona es suya.

Aquí quedan algunas de sus mejores frases.

1.- Buenos días putas, pederastas, olisqueadores de bragas y resto de patulea de Barcelona. Soy el rey de la novela negra, el perro rabioso, el autor de 19 novelas, todas ellas obras maestras. (En el inicio de la rueda de prensa de BCNegra).

2.- Si esperabais un discurso intelectual, reposado, políticamente correcto y que vertiera lágrimas por las víctimas y los pueblos oprimidos del mundo os habéis equivocado de hombre.

3.- Les voy a contar por qué escribo novela negra y no novela literaria y les voy a decir por qué me gusta más este premio que el premio Nobel y que me gustan mucho los dos millones de dólares libres de impuestos que me han dado. Luego les paso el número de cuenta de mi fondo en un banco de Suiza.

4.- No me importa una mierda el presente. Y lo digo con todas las letras. El presente no significa nada para mí. No siento ninguna obligación moral sobre el presente.

5.- The wire es una mierda (lo acompaña con un gesto masturbatorio. Estamos en el hall del hotel charlando animadamente sobre pajaritas. Se desmiente que sea el ogro que parece)

6.- Hay gran cultura mainstream. Están Beethoven, Parker, Coltrane, Miles Davis, Shakespeare, Hammett, Thompson, Highsmith, J. M. Cain y últimamente y de manera más profunda, americana y modesta, James Ellroy, el perro rabioso de la novela negra.

7.- Reescribo y reescribo. Una y otra vez. Pero no he tocado un ordenador en mi vida. Soy un analfabeto informático. (Repetido en varias ocasiones, charlas y entrevistas).

8.- Los autores que escriben novela negra en su tiempo libre y se dedican a trabajar en la llamada novela literaria no valen para nada en ninguno de los dos casos. Se confunden: creen que lo mainstream es serio y la novela negra algo secundario. No, es al revés (termina con un gran ladrido)

9.- Me gusta la historia, la música, los perros, los felinos depredadores y, quizás por asociación con esto último, las mujeres.