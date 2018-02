Cuba, libre de maniqueos

En un tiempo en el que la opinión es gratis —cuando no gratuita— y la información va camino de convertirse en artículo de lujo, un libro como Cuba en la encrucijada es una mina de oro. La periodista argentina Leila Guerriero ha reunido 12 textos —crónica, ensayo, memoria— firmados por autores de dentro y fuera de la isla para trazar el retrato poliédrico de un lugar tradicionalmente dibujado con brocha gorda: infierno o paraíso. Carlos Manuel Álvarez, Jon Lee Anderson, Vladimir Cruz, Iván de la Nuez, Patricia Engel, Patricio Fernández, Rubén Gallo, Francisco Goldman, Wendy Guerra, Abraham Jiménez Enoa, Leonardo Padura y Mauricio Vicent describen un país marcado tanto por el Periodo Especial de los años noventa —eufemismo para la dura crisis que siguió a la caída de la URSS— como por la visita de Obama o la muerte de Fidel Castro (uno de cuyos últimos empeños fue poner freno a la euforia desatada por la visita del presidente estadounidense).

Mezclando cabalmente el detalle y el panorama, en estas páginas —en las que destacan los textos de Fernández y Guerra— el béisbol, el cine, las peleas de gallos o la prostitución sirven para contar el día a día de un lugar en el que las mujeres, los negros y los jóvenes no tienen sitio en las alturas del Régimen y en el que el cubano medio —“más preocupado del precio del tomate que de la libertad de prensa”— cree que la revolución no es mala “pero sí ciega”, al tiempo que se queja de la escasez y se lamenta de lo que pudo ser y no fue.

Cuba en la encrucijada. Leila Guerriero (editora). Debate, 2017 180 páginas. 18,90 euros