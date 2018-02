Autotune, el instrumento del siglo XXI

El autotune, un programa informático creado para corregir defectos de afinación en los conciertos o las grabaciones musicales, se ha convertido hoy día en un instrumento más. "El One more time de Daft Punk y el Believe de Cher fueron los dos singles pioneros en el uso del autotune como un efecto retórico e intrusivo, no corrector e invisible. De hecho, cuando a Cher le colocaron el efecto en el estudio y la canción fue presentada a la plana mayor de su sello, se exigió que se eliminara. Ella se plantó y dijo que ‘sobre su cadáver’ iban a cargarse aquello tan simpático. Ganó Cher. En 2009, 11 años después de la edición del exitoso single de la diva, el autotune se había universalizado tanto que se ha llegado a calificar como ‘el punto definitivo de ruptura en la historia del pop’", escribe Xavi Sancho en el reportaje que protagoniza la portada del próximo número de Babelia.

En páginas siguientes el lector de Babelia encontrará las críticas habituales de los libros de la semana, entre los que se encuentran títulos de los cubanos Carlos Manuel Álvarez y Leonardo Padura, el peruano Luis Loayza y la española Laura Ferrero.

La sección de arte dedica especial atención esta semana a una exposición que inaugura el Museo Reina Sofía inspirada en el escritor portugués Fernando Pessoa. Ángela Molina escribe además sobre los trabajos de la artista Lucía C. Pino y Bea Espejo entrevista a Julia Spínola con motivo de su próxima exposición en el CA2M.

El apartado de teatro se abre con un reportaje sobre la relevancia que en las últimas décadas ha adquirido Bélgica, especialmente la región de Flandes, como potencia de producción de vanguardia internacional. El texto se acompaña de una entrevista realizada en Gante a la artista Miet Warlop, que la próxima semana presentará en las Naves Matadero de Madrid su alabada performance Mystery Magnet. El crítico Marcos Ordóñez escribe sobre el estreno de Olvidémonos de ser turistas, de Josep Maria Miró.

En las páginas de opinión ocupa la tribuna libre la escritora Laura Freixas, junto a las firmas habituales de Antonio Muñoz Molina y Manuel Rodríguez Rivero.