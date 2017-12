Bob Dylan actuará en Salamanca, Madrid y Barcelona en marzo de 2018

Bob Dylan regresa a España. Bajo el aura de un espectáculo íntimo e irrepetible que se sumerge en el cancionero tradicional estadounidense, el músico que hizo historia al ganar el premio Nobel de Literatura vuelve a nuestro país tres años después de su última visita para ofrecer seis conciertos en la primavera de 2018.

La primera de sus paradas será en el Pabellón Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca el sábado 24 de marzo dentro del 800 aniversario de la Universidad de Salamanca. De ahí viajará a Madrid para tocar durante tres noches seguidas en el Auditorio Nacional. Serán el lunes 26 de marzo, el martes 27 y el miércoles 28. Tras su paso por la capital, actuará las noches del viernes 30 y el sábado 31 de marzo en el Grand Teatre del Liceu de Barcelona, dentro del Guitar Festival. Todas las entradas, cuyo precio varían entre los 40 y 200 euros según la ciudad y el tipo de localidad, se pondrán a la venta mañana miércoles 13 de diciembre en www.riffmusic.es.

EL PAÍS es medio oficial de estos conciertos que se encuadran dentro de su gira interminable, conocida como Never Ending Tour, que arrancó en 1988 y desde entonces no se detiene. Con cerca de 100 actuaciones por año, Dylan vive por y para la carretera, variando sus actuaciones según sus inquietudes artísticas. En el último cuarto de siglo, sus musas han nacido de rastrear la memoria musical norteamericana. Blues pantanoso, blues eléctrico de Chicago, folk, tex-mex, murder ballads, swing… son algunos de los géneros que ha ido empastando y dando forma en su voz de lija durante todo este tiempo. Pero ahora Dylan está obsesionado con el conocido como Great American Songbook (Gran Cancionero Norteamericano).

Este cancionero tradicional norteamericano bucea en el jazz y el rhythm and blues clásicos, previos a la eclosión del rock and roll, al que Dylan dio tanto dotándole de intelecto e impacto social. Conocidas como american standards, las composiciones de este rico catálogo en blanco y negro fueron cantadas en los años 30 y 40 del siglo pasado por artistas legendarios como Frank Sinatra, Louis Armstrong, Bing Crosby, Billie Holiday, Glen Miller, Sarah Vaughan, Judy Garland o Dinah Washington.

En un show sin pantallas y donde están prohibidas las grabaciones con móviles, el laureado Nobel crea un ambiente íntimo, como de cabaret. Una postal de otro tiempo en la que el veterano cantante, rodeado de su habitual banda magnífica, es el primero en dotar a la atmósfera de un aroma añejo. Normalmente ataviado con sombrero cowboy y traje, Dylan toca el piano –nunca coge la guitarra ni la armónica como espera el público estancado en su mito y en su extinguida figura de bardo del Greenwich Village- y encara el micrófono de pie, al más puro estilo crooner.

No saluda, no dice ni una palabra, pero se esfuerza a sus 76 años en dar valor a la música en la que cree hoy por hoy, que defiende como un anciano cuida de sus plantas. Tanto es así que estos conciertos de aura íntima tan lograda han tardado en llegar a España porque el músico buscaba lugares emblemáticos que respondiesen a necesidades sonoras y estéticas. No han podido hacerse este 2017 por no haber disponibilidad de recintos en esta línea. Descartado el Teatro Real en Madrid, los promotores españoles finalmente han cerrado esta gira para el 2018 con el Pabellón Sánchez Paraíso de Salamanca, Auditorio Nacional de Madrid y el Grand Teatre del Liceu de Barcelona.

Estos conciertos de Dylan que se podrán disfrutar en 2018 suponen una melancólica reivindicación de un tiempo perdido, que coincide con el de su infancia, tal vez con el de sus nostalgias no vividas. Con más de medio siglo de actividad artística y con su característica forma de combatir su mito atendiendo solo a sus pasiones y obsesiones personales, Dylan sigue siendo un icono cultural extraordinario.