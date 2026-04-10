EL PAÍS reivindica el periodismo frente a la incertidumbre del contexto global en el Media Festival 2026

El redactor jefe de Internacional, Guillermo Altares, ha participado en una mesa sobre el tratamiento de la información internacional junto a los periodistas Ángeles Blanco y Beatriz Ríos

En un mundo cada vez más complejo marcado por el exceso de información, las noticias falsas y la incertidumbre, el papel del periodismo es más necesario que nunca. A la tesis se unió este jueves el redactor jefe de Internacional de EL PAÍS, Guillermo Altares, durante uno de los encuentros sobre los retos de la profesión celebrados en el Congreso de Periodismo Media Festival 2026, organizado por los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid. Altares participó en la mesa Europa: Informar en tiempos revueltos junto a los periodistas Ángeles Blanco, presentadora de Informativos Telecinco, y Beatriz Ríos, corresponsal en Bruselas para medios como El Periódico de Cataluña. La mesa reflexionó sobre cómo contar Europa 40 años después de la entrada de España en la UE y cómo comunicar la realidad geopolítica.

Para el periodista de EL PAÍS, la labor esencial de los medios sobre el contexto internacional consiste en explicar escenarios complejos y acercarlos a los ciudadanos. “Nuestro trabajo es conseguir y transmitir a los lectores una información veraz y contrastada, evitando la opinión”, afirmó.

Las redes sociales y su impacto en la agenda mediática fue otro de los temas abordados en el debate. Blanco resaltó que políticos y actores relevantes para la opinión pública tienen ahora una herramienta muy poderosa para poder emitir su discurso sin pasar por la figura fiscalizadora del periodista. En este contexto, Altares defendió que la relevancia de la profesión puede verse, sobre todo, cuando ocurren hechos muy relevantes, cuando el consumo de información y la audiencia se disparan y los lectores demandan contexto: “Lo que me preocupa es que los medios sigamos siendo una referencia informativa”.

El Media Festival 2026, organizado por la Asociación Media Festival, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid y la Oficina del Parlamento Europeo en España, ha reunido a diferentes personalidades y periodistas para analizar en esta tercera edición el presente y futuro de la comunicación.

KLAB, otra forma de contar

KLAB, la nueva apuesta de PRISA -grupo editor de EL PAÍS- dirigida a la generación Z en redes sociales, también tuvo presencia en el Media Festival para dejar claro que la información también puede contarse desde nuevos códigos y formatos. Sobre el escenario, sus creadores de contenido Diego Ayús, Sofía de la Iglesia y Alba Moreno conectaron con el público a través de una escena que simulaba crearse un perfil en una app de citas. Una metáfora generacional que les sirvió para explicar quiénes son, qué hacen y, sobre todo, cómo se relacionan con su audiencia, buscando “match” a través de la actualidad.

Los creadores de contenido de KLAB Sofía de la Iglesia, Alba Moreno y Diego Ayús durante su intervención. / @rinconcicodepaz

Durante la intervención, el equipo presentó KLAB como una comunidad de contenidos que traduce las noticias al lenguaje de la generación Z sin perder el rigor. Desde su rutina diaria −revisión de medios, selección de temas y producción de contenidos− hasta el reto de adaptar asuntos complejos a formatos como TikTok o reels, los creadores compartieron cómo convierten la información en piezas accesibles, cercanas y, en muchos casos, virales. “Cogemos las noticias y las transmediamos para contarlas en redes sociales”, explicaron. Su clave es mezclar actualidad con referencias de cultura pop, lo que ellos mismos definieron como “poplítica”, un enfoque que permite explicar desde un caso judicial hasta la geopolítica a través de narrativas reconocibles y atractivas para el público joven.

Diego, Sofía y Alba mostraron cómo el entretenimiento puede ser también una puerta de entrada a la información. La charla, marcada por el humor y la interacción con el público, reforzó la idea de que las nuevas generaciones no están alejadas de la actualidad, sino que demandan nuevas formas de consumirla. “Lo más divertido y lo más difícil es adaptar noticias muy tochas a la generación Z”, reconocieron durante su intervención. En ese cruce entre información y lenguaje digital, KLAB se posiciona como un reflejo del presente y una pista clara de hacia dónde se dirige el consumo informativo del futuro.