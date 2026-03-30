PRISA Media impulsa SabIA, un espacio de datos de contenido periodístico gestionado con IA que integrará texto, vídeo y audio de sus cabeceras

PRISA Media avanza en su estrategia de innovación con el desarrollo de un espacio de datos de nueva generación: SabIA. Esta plataforma funcionará como un almacén de los contenidos de las cabeceras del Grupo PRISA, organizando y estandarizando la información de texto, vídeo y audio para asegurar su disponibilidad y trazabilidad. Gracias a su conexión con la inteligencia artificial, SabIA permitirá la generación de herramientas propias que mejoren la experiencia de los lectores y oyentes, así como el licenciamiento de contenidos a terceros.

Los datos se han convertido en uno de los recursos más valiosos de la economía actual y la Unión Europea quiere transformar e impulsar el aprovechamiento de su potencial. Por eso, desde 2020, las instituciones trabajan en la creación de espacios de datos comunes: ecosistemas en los que diferentes organizaciones comparten información de forma voluntaria y segura, con reglas compartidas de gobernanza, seguridad y calidad. A diferencia de las grandes plataformas tecnológicas que centralizan el control de los datos, estos espacios están diseñados para que cada participante mantenga la soberanía sobre su propia información y decida cómo, cuándo y con quién compartirla. En esta línea, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha puesto en marcha en España un plan específico para promover estos ecosistemas de datos en sectores estratégicos, incluyendo los medios de comunicación. En este plan se enmarca la apuesta de PRISA Media.

SabIA responde, además, a una limitación conocida de los modelos de IA generativa: una vez entrenados, dejan de incorporar información nueva y de actualidad, y no siempre cuentan con contenidos especializados. Con su amplia producción informativa multiformato, PRISA Media se encuentra en una posición privilegiada para ofrecer soluciones basadas en información fiable, actualizada y profundamente verificada y contextualizada. La plataforma funcionará como la hemeroteca inteligente de las cabeceras del Grupo, facilitando el intercambio de información de forma segura y manteniendo los contenidos actualizados. Con esta infraestructura se permite, por ejemplo, que los suscriptores de EL PAÍS ya puedan interactuar con un asistente conversacional que proporciona información precisa y personalizada para cada lector, enriquecida siempre con el conocimiento acumulado de las informaciones generadas por nuestras marcas.

El proyecto SabIA está financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Supone un salto cualitativo en capacidades tecnológicas, en línea con las tendencias más punteras del sector a nivel europeo, y potenciará la presencia del periodismo de calidad en los entornos digitales de próxima generación. Con este proyecto, PRISA Media y EL PAÍS refuerzan un modelo de gestión de la información más robusto, innovador y preparado para el futuro.

En una primera fase, será la producción editorial de las propias marcas del Grupo PRISA en España —EL PAÍS, AS, Cadena SER, Cinco Días y ElHuffPost—, las que proveerán de contenidos el espacio de datos. Pero SabIA está diseñado como una infraestructura abierta a la que otros editores pueden incorporarse, ampliando el volumen y la diversidad del contenido disponible. Cuantos más actores participen, mayor será la propuesta de valor del ecosistema y más atractivo resultará para las organizaciones que necesitan contenido de calidad en español. De hecho, SabIA aspira a convertirse en una infraestructura compartida que facilite al conjunto del sector una nueva y justa vía de monetización de sus contenidos.