Choque entre las televisiones privadas y RTVE por los anuncios durante la retransmisión del Mundial de Fútbol

La corporación pública responde a un requerimiento de los asociados de UTECA para que cese la comercialización de los espacios publicitarios en la competición: “Forma parte de una campaña que busca el descrédito de este servicio público”

La vieja pelea entre las televisiones privadas y la pública por la comercialización de anuncios durante las retransmisiones en RTVE de competiciones deportivas abre un nuevo capítulo. UTECA, la asociación que defiende los intereses de los operadores privados que emiten en abierto, ha enviado un requerimiento para que RTVE cese en la venta de espacios comerciales durante el Mundial de Fútbol 2026 que empieza en junio y cuyos derechos de emisión adquirió la corporación de medios públicos españoles por un coste que supondrá 57,5 millones de euros, impuestos incluidos. El escrito dirigido este jueves al secretario general y del consejo de administración de RTVE, Alfonso Morales, ha tenido una respuesta mediante burofax este viernes a Emilio Literas, director general de UTECA. Y además de añadir referencias a resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que habilitan estas prácticas, el secretario general Morales añade: “Estas actuaciones forman parte de una campaña que busca el descrédito de este servicio público”.

Si bien la ley de financiación de RTVE le prohibió comercializar publicidad allá por 2009, posteriores modificaciones han establecido excepciones. De hecho, durante el año pasado, los ingresos comerciales de la corporación llegaron a los 85,5 millones de euros, según citó el presidente José Pablo López durante su última comparecencia parlamentaria del pasado lunes. En su respuesta a UTECA, la corporación pública recuerda la modificación a su financiación introducida por la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual, así como pronunciamientos de la CNMC tras una consulta en 2023 cuyo criterio fue reiterado en otra resolución del año pasado a raíz de una denuncia de los operadores privados por la comercialización de los partidos de la Liga de Naciones UEFA. El regulador de los mercados determinó en aquellas resoluciones: “Se ha eliminado la necesidad de que la explotación comercial derivada forme parte indivisible (inherente) de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir. En consecuencia, estaría permitida la explotación de programas y retransmisiones deportivas y culturales tanto de producción propia como ajena”.

Los asociados de UTECA (que integra a los grandes grupos de Atresmedia y Mediaset España, así como DKiss, Net TV, Real Madrid TV, Ten, Trece y Veo TV) esgrimen en su requerimiento el artículo 7.2.b de la ley de financiación de RTVE. Y defienden que “lo que permite únicamente el indicado artículo” es que la corporación pública “realice la retransmisión de un contenido que incorpore, ya de origen, los patrocinios u otras formas comerciales propios del evento en cuestión”. Y añaden: “Nunca, que la CRTVE comercialice activamente otros patrocinios o formas comerciales distintos, en provecho propio”. Respecto a esto último, UTECA afirma que “se ha constatado que, en la actualidad, la CRTVE se encuentra ofertando a potenciales anunciantes la posibilidad de contratar otras acciones de patrocinio y comerciales distintas de las propias de la FIFA World Cup”.

La corporación pública contrapone el pronunciamiento de la CNMC del pasado junio respecto a la comercialización de los partidos de la Liga de Naciones UEFA: “Si bien UTECA estima que el actual artículo 7.2.b LFCRTVE debe interpretarse en el sentido de que los patrocinios deben formar parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir, la CNMC ya señaló que la LFCRTVE no establece limitaciones en ese sentido”. La televisión pública refiere dicha habilitación para haber aplicado “estos mismos esquemas de explotación comercial” en otras retransmisiones deportivas como la Copa del Rey de fútbol en las temporadas 2024/2025 y 2025/2026, la Eurocopa femenina 2025, la Liga de Naciones UEFA 2025 y partidos de las selecciones nacionales. Pero en todo caso, el nuevo choque está servido.

“Régimen privilegiado de financiación”

Las televisiones privadas consideran que la corporación pública está cometiendo “infracciones”, que “son aún más graves teniendo en cuenta que la CRTVE es una sociedad mercantil estatal con un régimen privilegiado de financiación, que incluye no solo fondos consignados año tras año en los Presupuestos Generales del Estado y aportaciones extraordinarias aprobadas gubernamentalmente”. Los asociados de UTECA incluyen a estas partidas “las aportaciones que, también año tras año, tienen que realizar a su favor los operadores privados, por imposición legal”. Y conminan a RTVE a atender “la totalidad de los requerimientos formulados”, con un aviso en caso contrario de que “UTECA ejercitará sin dilación ni preaviso cuantas acciones legales le asisten en Derecho”.

La corporación responde así a las televisiones privadas: “Ustedes están realizando y difundiendo, con significada temeridad vistos los precedentes, manifestaciones e imputaciones inexactas sobre este prestador público que pueden ocasionarle daños sustantivos. Desde luego, somos conscientes de que estas actuaciones forman parte de una campaña que busca el descrédito de este servicio público. En consecuencia, frente a tales manifestaciones, que podrían ser consideradas, en su caso, como actos de denigración de acuerdo con la definición legal, esta corporación se reserva la posibilidad de acudir en amparo ante las instancias o los organismos judiciales competentes para defenderse”.