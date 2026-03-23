Joseph Oughourlian: “América es la vocación, el presente y el futuro de EL PAÍS”

El presidente del grupo Prisa es homenajeado por el Grupo Trinity de Colombia por su contribución a la libertad de expresión y su compromiso con la excelencia informativa en Iberoamérica

El presidente del grupo Prisa y del diario EL PAÍS, Joseph Oughourlian, ha defendido este lunes el compromiso de la compañía con la libertad de expresión y la excelencia informativa en Latinoamérica. En su discurso tras recibir el reconocimiento por parte de los grupos colombianos Trinity y Heroica, por su contribución a la libertad de expresión en Iberoamérica, el directivo ha destacado que El PAÍS no se entiende sin Europa, pero tampoco se entiende sin América. “América es nuestra vocación, nuestro presente y nuestro futuro”, ha afirmado.

“Somos ya, orgullosamente, americanos. De los 1.800 periodistas que tiene este grupo, repartidos por el mundo, casi 600 informan desde América. Naturalmente conocéis a Caracol en Colombia, que es una de las puntas de lanza de nuestro grupo, pero también Radiópolis en México, ADN en Chile y todos los periodistas que tenemos en todo el continente, entre los que figuran en diarios como el As y EL PAÍS”, ha defendido.

Oughourlian ha señalado que PRISA, empresa editora de EL PAÍS, siempre está defendiendo la democracia y la verdad y, demasiadas veces, “jugándonos la vida y la integridad física al hacer ese trabajo. Es una situación que no nos damos cuenta en España, pero decir soy periodista en un país como México, que es el país donde más se mata a periodistas, más que en Rusia, es algo heroico”.

El presidente de PRISA ha dicho estar muy orgulloso de trabajar con profesionales que asumen ese riesgo y que se juegan la piel todos los días para defender esos valores. “Ese trabajo que hoy reconocéis no es otro que la búsqueda incansable de la verdad y su publicación en todos los soportes al alcance de los ciudadanos”, ha añadido.

Joseph Oughourlian, presidente del grupo Prisa charla con el psiquiatra Enrique Rojas, Fernando Carrillo, vicepresidente de Prisa, y Omar González. Claudio Álvarez La vicepresidenta de Prisa y consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil, junto a María Lourdes Oñate. Claudio Álvarez Gustavo Serpa, presidente de Radio Caracol; Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, y Alejandro Venegas, de Prisa Colombia. Claudio Álvarez El presidente del Grupo Trinity, Omar González Pardo, durante el acto. Claudio Álvarez Joseph Oughourlian, Omar González y Fernando Carrillo, tras la entrega del galardón. Claudio Álvarez

Oughourlian ha recordado que EL PAÍS tiene seis ediciones en América, una de ellas en Colombia, destacando la cobertura en las pasadas elecciones con un despliegue que sumaba las redacciones de EL PAÍS y Caracol, que ha sido premiado con datos históricos de audiencia. “Hemos subido en audiencia para representar de lejos la mayor cadena de radio del país”, ha defendido el directivo, quien ha añadido que “todos los que conocen Colombia saben lo importante que es la radio para los colombianos”.

El ejecutivo ha recordado que el próximo 4 de mayo, coincidiendo con el 50 aniversario de EL PAÍS, Javier Cercas publicará su último libro en el que cuenta su historia como lector del periódico. “Cercas lo ha titulado El periódico de la democracia. Yo, que no me atrevo a corregir al maestro, quería puntualizar que EL PAÍS es el periódico de las democracias, en plural, el periódico que defiende las democracias en todo el mundo y muy especialmente en el mundo hispanohablante”, ha señalado. Oughourlian ha explicado que este periódico es un proyecto compartido con lectores y ciudadanos del mundo que creen la democracia y la defienden cada día.

“En nombre de todos nuestros periodistas, en nombre de nuestro director, Jan Martínez Ahrens, que conoce América como nadie, gracias por reconocer lo que hacemos cada día, por pelear por viralizar la verdad desde el rigor y la independencia”, ha indicado.

Oughourlian ha señalado que esta tarea es ahora más importante que nunca, ante políticos que no creen en las leyes y ante plataformas tecnológicas que practican la desinformación con total impunidad. “Nuestra obligación es poner la información de calidad al alcance de todos. Decía Gabriel García Márquez, extraordinario premio Nobel colombiano, que, aunque se sufra como un perro, el periodismo es el mejor oficio del mundo. En EL PAÍS trabajamos muchísimo, sufrimos a veces como perros, pero disfrutamos convencidos de que este no es un oficio fácil, pero sí es el mejor oficio del mundo”, ha defendido el directivo, quien ha recordado que al lado “hay lectores exigentes y comprometidos”.

El presidente del grupo Prisa, Joseph Oughourlian, durante el acto, este lunes. Claudio Álvarez

El presidente de PRISA ha destacado que la prensa libre va de la mano de la libre empresa, y ha indicado que, desde que llegó a la compañía se ha esforzado en llevarla a una situación financiera y de gobernanza que la mantenga protegida ante cualquier influencia, política, financiera o empresarial. “Este será mi legado como presidente. No tengo la historia de haber sido un gran periodista, no tengo el recorrido de un empresario conocido en España, pero donde sí creo que puedo contribuir es a dejar a esta compañía en una situación de total independencia de cualquier factor político, económico o empresarial”, ha afirmado.

Oughourlian ha recordado que eso es lo que los lectores y los oyentes llevan exigiendo durante demasiado tiempo. “Digamos que nos metimos en algunas apuestas políticas, sufrimos la dependencia económica por el lastre de la deuda que teníamos y todavía tenemos. Y creo que en un mundo en el cual nadie cree en nada, es muy importante volver a nuestras raíces, volver a tener esa posición que siempre tuvimos y que se nos exige más que nunca en este momento. Y ser totalmente independientes de cualquier situación política o económica”, ha asegurado.

El directivo ha destacado también que el 50 aniversario de EL PAÍS va a ser un momento muy importante para todos. “Será un momento para sacar pecho y sentirnos muy orgullosos del oficio que hacemos todos los días”, ha concluido.