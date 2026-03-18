El artista Daniel Canogar rinde homenaje a los caídos por la libertad de expresión

Un monumento inaugurado por el Ayuntamiento de Madrid junto a la Asociación de la Prensa de la capital recuerda a los profesionales de la información que murieron en el ejercicio de su labor

El bulevar de la madrileña calle de Juan Bravo cuenta con un nuevo monumento donde honrar la memoria de los caídos por la libertad de expresión. Al lado de la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que ha impulsado este proyecto capaz de aglutinar el apoyo de todos los grupos parlamentarios del Ayuntamiento capitalino, se alza una creación del artista Daniel Canogar. Esta obra de arte generativa tiene forma de prisma lumínico y proyecta los nombres, así como las correspondientes fechas de nacimiento y muerte, de quince profesionales de la información. Una lista que, como sostiene Canogar, permanecerá lamentablemente abierta ante los muchos peligros que acechan al periodismo y la libertad de expresión en todo el mundo entre “guerras y censuras”.

Pasado el mediodía de este miércoles ha tenido la inauguración del monumento en un acto a pie de calle junto a la obra de Canogar, presentada por la presidenta de la APM, María Rey, y que ha contado con la presencia del alcalde de Madrid y otros representantes municipales, así como con familiares, amigos y compañeros de los quince homenajeados. Rey ha ponderado este “monumento único de un artista único”, ha señalado que este es un “homenaje al derecho a saber” y ha recordado a los caídos como “compañeros que en algún momento se volvieron incómodos para algún tipo de poder”.

Todos ellos son quince profesionales que dieron su vida en ejercicio y defensa de la información desde la llegada de la democracia, asesinados por ETA o caídos en emboscadas y ataques en zonas de conflicto: José María Portell, Luis Espinal, Juantxu Rodríguez, Jordi Pujol Puente, Luis Valtueña, José Luis López de Lacalle, Miguel Gil Moreno, Santiago Oleaga, Julio Fuentes, José Luis Percebal, Julio Anguita Parrado, José Couso, Ricardo Ortega, David Beriain y Roberto Fraile.

El veterano periodista y profesor Felipe Sahagún ha recordado que entre los primeros de la lista estuvo Juantxu Rodríguez, fotógrafo colaborador de EL PAÍS asesinado a tiros en 1989 por las tropas estadounidenses que invadieron Panamá para capturar al dictador Noriega. Y entre los últimos están David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso en 2021 junto al conservacionista Rory Young. Sahagún ha afirmado que ojalá los jóvenes reporteros que pasen junto a la obra de Canogar no vean a mitos en todos los nombres proyectados en el prisma lumínico del bulevar de Juan Bravo, “sino a observadores leales de la realidad”.

El año pasado se ha convertido en el más letal para la prensa, con 129 reporteros asesinados en todo el mundo según los datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Israel se mantiene por segundo año consecutivo en este conteo como “responsable” de dos tercios de las muertes que certifica esta organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva York. Y durante todo 2025 se duplicaron respecto al año anterior las víctimas mortales atacadas por drones, pasando de 21 a 39. En este contexto, la libertad de expresión ha caído un 10% a nivel global durante el último decenio según la UNESCO. Un estudio de esta organización de Naciones Unidas publicado a finales del año pasado detecta que la autocensura en los medios ha crecido un 63% como reflejo de “las crecientes limitaciones gubernamentales a los periodistas”.

Al cierre del acto de este miércoles intervino el alcalde de Madrid, quien durante su parlamento ha recibido con deportividad la deposición de un ave merodeadora por las ramas de un gran árbol vecino del monumento. Antes de afirmar que “esto trae suerte”, José Luis Martínez-Almeida ha recordado que este proyecto nació cuatro años atrás y ha mostrado satisfacción por que todos los grupos políticos del consistorio apoyasen la iniciativa de recordar a “los que dieron su vida por preservar nuestros derechos y libertades”. Un minuto de silencio y los cánticos del coro de la APM han cerrado el acto entre los viandantes del bulevar y el sempiterno atasco de coches que pueblan la ciudad.