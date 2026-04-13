‘Sona’, el último tigre de circo de Portugal, inicia una nueva vida en un santuario de Alicante

Tras 16 años en cautividad, en los que solo se movía de un remolque a la pista de espectáculo, este enorme felino blanco volverá ahora a pisar la tierra

Sona está considerado el último tigre de circo de Portugal. Este felino de color blanco de tres metros solía vivir en un remolque de tráiler de nueve metros cuadrados. Y, tras 16 años en cautividad en un circo itinerante, acaba de ser trasladado a un santuario español, en Villena (Alicante). Hace dos semanas, la Fundación AAP y la organización Pangea Trust rescataron a este gigantesco ejemplar, que ya se encuentra en el centro alicantino de AAP, “Primadomus”. De momento, el felino está apartado, hasta que termine el periodo de cuarentena, momento en el que volverá a pisar tierra por primera vez. Pues a lo largo de su vida solo se ha movido entre el suelo del remolque y la pista del circo.

Los dueños del circo han cedido al tigre blanco casi siete años después de que el Parlamento portugués prohibiera en 2019 el uso de animales salvajes en estos espectáculos. El periodo de transición que se aprobó para que los propietarios cedieran voluntariamente a sus animales fue de seis años, tiempo que ha sido agotado en este caso hasta llegar casi al decomiso por parte de las autoridades. De ahí que, a finales del año 2025, el circo en cuestión (cuyo nombre no se ha hecho público) contactara con Pangea Trust para coordinar la entrega del macho.

Este tigre blanco vivió toda su vida en el circo. De acuerdo con la Fundación AAP, Sona fue utilizado desde los tres meses de edad para aparecer en trucos de magia y ser exhibido en el espectáculo. A pesar de que desde hace dos años el tigre ya no trabajaba, las secuelas de una vida en el circo son palpables. A Sona le faltan las garras en sus patas delanteras debido a la amputación de la primera falange de sus dedos. La desungulación es una cirugía, considerada como maltrato animal, mediante la cual se evita que las uñas vuelvan a crecer para que los ejemplares sean más “seguros”.

Además, le falta un colmillo, extraído por una infección en las encías hace dos años, tiene cataratas graves y presenta la musculatura debilitada en caderas y patas, debido a la falta de movimiento durante tantos años, según AAP. También presenta lesiones en las almohadillas de las patas debido a haber vivido sobre una superficie dura y sin cobertura natural: “Sona estaba muy calmado cuando lo movimos a una jaula más pequeña para su traslado. Entró de manera rápida, libremente, porque esta es la forma en la que se movía dentro del circo, nunca por piso", ha señalado Roberto Melero, veterinario y transportista de la Fundación AAP.

Rescate de Sona, un tigre que se encontraba en un circo portugués desde hace 16 años. Imagen cedida por Fundación APP y Pangea Trust. Fundación AAP

Según el diario portugués Público, a finales del 2025 el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques del país luso reportó que solo un elefante y un tigre permanecían en manos de circos, ambos alejados de las pistas. Sona era este último felino.

Ya en 2021, las autoridades portuguesas pidieron ayuda a la Fundación AAP para reubicar a algunos animales usados en estos espectáculos. En diciembre de ese año se trasladaron, también a Alicante, dos tigres y una leona. De estos ejemplares, solo la leona sobrevive.

En su periodo de cuarentena sanitaria, Sona ya presenta sus primeros signos de adaptación a su nuevo hábitat. De acuerdo con la portavoz de AAP España, Berta Alzaga, el tigre “ya se tumba en la paja para dormir y se ajusta a su nueva dieta que incluye carne de ternera y conejo, cuando antes solo comía pollo”.

Una vez que termine el periodo de confinamiento, Sona será trasladado al espacio donde conviven los 35 felinos rescatados dentro del santuario de AAP en Alicante. Debido a que ha pasado toda su vida en cautiverio, Sona no podría sobrevivir en libertad, por lo que pasará sus últimos años en el santuario español.

De acuerdo con la Ley de Bienestar Animal, aprobada en septiembre de 2023, en España también está prohibido utilizar animales salvajes en circos. La ley daba un periodo de transición de seis meses, que terminó el 29 de marzo de 2024. En el santuario de AAP, hay una pareja de leones macho llamados Mojito y Tintín que provienen de circos españoles, los cuales fueron entregados voluntariamente antes de que entrara en vigor la ley. El resto de los especímenes en Alicante son felinos de Portugal, Francia y Alemania.